Un étudiant du New Jersey souffrant de drépanocytose retrouve espoir grâce à la thérapie génique au CHOP

PHILADELPHIE (CBS) – Il y a un nouvel espoir pour les personnes atteintes drépanocytosequi touche principalement les Afro-Américains. C’est la recherche sur la thérapie génique menée à l’hôpital pour enfants de Philadelphie qui est considérée comme une révolution.

Le premier patient à bénéficier d’une thérapie en dehors d’un cadre de recherche est un étudiant du Cherry Hill College qui attend depuis près de deux décennies un traitement qui changera sa vie.

Austin Louis, 18 ans, est un fan des Eagles qui n’a jamais pu jouer au ballon car il souffre d’une drépanocytose qui provoque des douleurs atroces.

« Toutes sortes de douleurs, aiguës, engourdissantes, lancinantes », a déclaré Louis en décrivant cette douleur atroce.

« En fonction de l’intensité de la douleur, nous augmentons la dose de morphine », explique Jennifer Louis, la mère d’Austin.

Elle a déclaré que toute la vie de son fils a été régie par une maladie génétique qui fait que les cellules sanguines normales en forme de beignet deviennent en forme de faucille, ce qui provoque leur accumulation et empêche l’apport d’oxygène dans le corps.

« C’est dur, ça me brise le cœur. J’ai l’impression d’être impuissante, je ne peux rien faire », a déclaré Jennifer Louis.

Mais maintenant, c’est le cas. Austin Louis est le premier patient de l’hôpital pour enfants de Philadelphie, en dehors d’un essai clinique, à bénéficier d’une thérapie génique récemment approuvée par la FDA.

« Il s’agit de l’une des plus grandes avancées dans le traitement de la drépanocytose », a déclaré le Dr Tim Olson du CHOP.

Olson a été à la pointe de la recherche, la qualifiant de « révolutionnaire ».

La thérapie commence par la collecte des cellules souches d’Austin Louis, puis l’ADN sera manipulé pour normaliser le sang.

« Et cette hémoglobine normale prévient les complications falciformes observées chez les patients atteints de drépanocytose », a déclaré Olson. « En fait, c’est donc un traitement curatif qui peut prévenir toutes ces complications dévastatrices de la maladie. »

Austin Louis devra subir une chimiothérapie avant de recevoir la greffe de ses cellules souches modifiées. Cela signifie qu’il devra passer plus de temps au CHOP.

« Je veux juste me dépêcher et y arriver », a-t-il déclaré.

« C’est une avancée majeure, je suis ravie. Nous l’attendions, mon mari et moi, la famille. Nous l’attendions depuis qu’il était bébé », a déclaré sa mère.

Pour Austin Louis, qui suit pour l’instant des cours universitaires en ligne, une vie au-delà de la drépanocytose est un rêve devenu réalité.

« J’espère ne plus avoir mal », a-t-il déclaré. « Et je pourrais voyager dans le monde entier, faire ce que je veux, vraiment ouvrir les yeux et voir tout cela partout. »

Austin Louis a hâte d’aller à l’université en personne, espérons-le l’année prochaine. Les recherches menées par le CHOP sur la thérapie génique qu’il suit ont montré que 96 % des patients n’avaient plus de douleur pendant au moins un an après la thérapie.

