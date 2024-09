Un étudiant du lycée Menchville tué par balle à Newport News

Un élève du lycée de Menchville a été mortellement abattu mardi matin à un arrêt de bus scolaire à Newport News, et les autorités enquêtent.

Selon la police, une alerte ShotSpotter a incité les agents à se rendre dans le bloc 1200 de la 16e rue juste après 6h15. Les secouristes ont trouvé l’adolescent, âgé de 15 ans, « avec au moins une blessure par balle ». Il a été emmené à l’hôpital, où il est décédé.

« Des événements tragiques comme celui-ci peuvent être difficiles à gérer », a déclaré le directeur de Menchville, Jason Hollar, dans un message adressé au district. « Nous reconnaissons que certains élèves et membres du personnel auront besoin d’un soutien et d’encouragements supplémentaires. Les membres de l’équipe de soutien et d’intervention de la division scolaire sont disponibles à l’école aujourd’hui pour rencontrer et discuter avec les élèves et le personnel. »

Le maire Phillip Jones a publié une déclaration saluant l’enquête policière et la réponse rapide.

« Aujourd’hui, notre communauté a été frappée par une tragédie insensée », peut-on lire dans sa déclaration. « La vie d’un jeune garçon a été écourtée, et mon cœur souffre pour sa famille et ses proches pendant cette période inimaginable. Les mots ne peuvent pas exprimer pleinement le chagrin que nous ressentons. »

Des détectives et des experts médico-légaux sont sur place, à un arrêt de bus de la division scolaire de Newport News. La police n’a pas divulgué d’informations sur les suspects potentiels. Toute personne disposant d’informations est encouragée à appeler le 911 ou le numéro non urgent au 757-247–2500.

« J’ai le cœur brisé », a déclaré John Eley, membre du conseil municipal de Newport News et représentant du district sud. « Un jeune de 15 ans a perdu la vie. »

Eley a déclaré que sa mère habite près du lieu de la fusillade et qu’elle a été « bouleversée » par ce qui s’est passé. Il a exhorté la communauté à « continuer à se rassembler pendant cette période difficile » et à signaler toute information à la police.

« C’est une situation triste, mais comme je l’ai dit aux journalistes plus tôt, notre ville, notre communauté, notre service de police et les citoyens de Newport News travaillent en étroite collaboration, et nous attraperons celui qui a commis ce crime », a-t-il déclaré.

Il s’agit d’une histoire en développement. Visitez PilotOnline.com pour les mises à jour.

Eliza Noé, [email protected]

Nour Habib, [email protected]

Josh Janney, [email protected]