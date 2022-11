Un étudiant du Collège Okanagan remporte le titre de meilleur pilote d’aviation générale au Canada

Un étudiant du Collège Okanagan a remporté le titre de Meilleur pilote d’aviation générale du Canada.

Harmeet Garg, un étudiant international indien vivant actuellement à Kelowna, a reçu le trophée Webster à l’issue d’une compétition nationale.

Sa victoire amènera le prestigieux trophée dans la vallée de l’Okanagan pour la première fois depuis la création de la compétition du trophée commémoratif Webster en 1932.

Garg a affronté environ un millier d’autres étudiants au premier tour de la compétition, avant d’être l’un des six pilotes sélectionnés pour participer à la finale.

Il a dit que tous les finalistes étaient très forts et qu’il a appris de ses concurrents pendant leur temps ensemble.

Lors de la finale, les élèves-pilotes se sont affrontés dans quatre domaines de compétences fondamentales attendues d’un pilote.

De l’examen écrit, de l’entretien, du test en vol et du simulateur, le vol simulé a été le plus éprouvant, a déclaré Garg.

“Ce n’était pas comme n’importe quel autre test en vol”, a déclaré Garg.

Il a dit que lui et ses collègues avaient un dicton “si vous ne sortez pas en sueur, vous n’étiez pas dans un simulateur”.

Il a dit que depuis qu’il était un jeune garçon, il rêvait de voler.

Au départ, Garg voulait devenir pilote de chasse et a rejoint la marine indienne, mais une blessure au cours de sa formation l’a rendu inéligible pour piloter un avion de chasse.

Il s’est ensuite inscrit à l’école d’Okanagan College pour poursuivre sa carrière dans le ciel.

“Je ne suis jamais sorti d’un avion sans sourire”, a déclaré Garg.

Garg espère un jour enseigner l’aviation et partager sa passion avec la prochaine génération de pilotes.

Le directeur de l’aéroport de Kelowna, Sam Samaddar, a déclaré que l’industrie de l’aviation est en pleine expansion et espère que le fait d’amener le trophée dans l’Okanagan encouragera davantage de jeunes à se tourner vers un avenir dans le ciel.

