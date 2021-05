Un étudiant du Cachemire remporte une bourse de Rs 51 Lakh à l’Université du Qatar après de nombreuses luttes

Maleeha Zehra, une étudiante de 12e classe de Srinagar, rêvait d’étudier les relations internationales dans une université étrangère. Luttant à travers les multiples verrouillages au Jammu-et-Cachemire après l’abrogation de l’article 370 et la pandémie de coronavirus en cours, l’adolescente cachemirienne a empoché une bourse de 70000 $ (plus de Rs 51 lakh) à la prestigieuse école du service extérieur de l’Université de Georgetown au Qatar.

«Je suis sur le nuage neuf. Cela dépasse mon imagination – tout ce que je ressens et tout ce qui se passe… Mes parents et tout le monde dans ma famille sont heureux. Les gens avec qui je n’ai pas été en contact depuis des années m’appellent et me félicitent », a déclaré Zehra Express indien après avoir reçu la lettre de l’université à la fin du mois dernier.

Élève de l’école publique de Delhi, à Srinagar, Zehra a obtenu le soutien indispensable de ses professeurs qui l’ont soutenue à chaque étape du processus. En particulier, l’un de ses professeurs, Shazia Fida, était son rock. «Elle était mon professeur de classe en classe 10 et la responsable de l’activité au DPS», a révélé Zehra.

Zehra était en classe 11 lorsque les services Internet 4G ont été coupés à J&K après que l’État a été divisé en deux territoires de l’union à la suite de la décision du gouvernement central du 5 août 2019. «Cette année-là, je n’ai pas pu faire grand-chose en ce qui concerne mes candidatures», a déclaré Zehra en se rappelant les temps incertains.

Puis est venue la pandémie qui a de nouveau mis à l’épreuve la volonté de Zehra qui, comme beaucoup, a traversé une année 2020 difficile. «Heureusement, mes notes et un programme d’échange au Brésil que j’ai poursuivi en 2018 ont tout ajouté à ma candidature. Mais ce fut une année très délicate et difficile pour moi », se souvient-elle.

Il est intéressant de noter que DPS Srinagar a l’habitude de recruter des étudiants comme Zehra qui ont poursuivi leur rêve dans certaines des meilleures universités du monde. Le président de l’école, Vijay Dhar, a déclaré: «L’école fait cela depuis de nombreuses années. Nous avons également quelques étudiants à Stanford bénéficiant d’une bourse complète. »

