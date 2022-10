Un étudiant du Bihar écrit les paroles de chansons de Bhojpuri lors d’un examen, l’enseignant demande “Sharam Aaya Likhne Me”

La plupart des étudiants ont probablement passé au moins un examen dans leur vie sans savoir quoi écrire. Dans ces situations, certains se tournent vers la triche ou écrivent la question comme réponse avant d’ajouter du charabia supplémentaire pour que la réponse paraisse longue. Mais cet étudiant de Chhapra du Bihar a écrit les paroles d’une chanson bhojpuri alors qu’il n’a rien trouvé à écrire lors de l’examen pratique de chimie. On peut voir l’enseignant qui vérifie le papier parler aux élèves de garde et lui demander pourquoi il a fait cela. Le clip de leur conversation a été posté sur Twitter.

परीक्षा में लिख आया भोजपुरी गाना, टीचर ने किया फोन और लगाई क्लास | L’Inde invisible pic.twitter.com/E4nEQ4w6bm — Utkarsh Singh (@UtkarshSingh_) 20 octobre 2022

Cette vidéo virale, avec près de 1,45 lakh vues jusqu’à présent, commence par la lecture par l’enseignant des paroles écrites par l’élève sur sa feuille de réponses, avec la chanson originale de Bhojpuri en arrière-plan. L’élève a été appelé après que l’enseignant furieux ait enregistré la feuille de réponses et l’ait réprimandé pour cela. L’élève est ensuite montré à la caméra en train de converser avec son professeur pendant que l’appel est sur haut-parleur.

Dans la vidéo, on peut entendre le professeur demander à l’élève d’amener son père au collège le lendemain. L’étudiant affirme que son père n’est pas à la maison. Le professeur insiste et demande le numéro de téléphone de son père. De plus, le professeur le réprimande en demandant : « Sharam aaya likhne moi ? (N’avez-vous pas eu honte en l’écrivant ?) »

L’élève répond « Gana likhe hain » lorsque l’enseignant s’enquiert du contenu de sa feuille de réponses. L’étudiant a déclaré avoir été informé que les copies ne sont pas examinées pour montrer l’état des évaluations et des examens.

L’enseignant lui demande pourquoi la copie ne serait pas vérifiée et s’il pourrait écrire quelque chose dans la copie de réponse si ce n’était pas le cas. L’étudiant poursuit en disant qu’il a été informé qu’il devait se présenter à l’examen. Dans les dernières secondes de la vidéo, il reconnaît son erreur.

Cependant, ce n’est pas le premier incident de ce genre à être révélé au Bihar. Auparavant, de nombreux étudiants auraient laissé Rs 100 et Rs 500 notes dans les feuilles de réponses comme pots-de-vin pour que les enseignants ne les échouent pas aux examens.

