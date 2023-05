Un étudiant d’Oswego East remporte la première place au concours d’art du lycée du Congrès 2023 – Shaw Local

Kalae ‘Killingham, junior de l’Oswego East High School, a récemment été annoncé comme le gagnant du concours d’art du 14e district 2023 du Congressional High School de la représentante américaine Lauren Underwood.

Des panels d’artistes du district ont sélectionné l’entrée de Killingham comme entrée gagnante parmi d’autres entrées qui avaient été soumises par des étudiants locaux du 14e arrondissement. La pièce de Killingham sera maintenant exposée pendant un an au Capitole des États-Unis à Washington, DC Killingham et un gardien sera transporté par avion pour assister et être reconnu lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition en juillet de cet été.

Chaque printemps, le Congressional Institute parraine ce concours national d’art visuel dans les lycées pour reconnaître et encourager les talents artistiques dans le pays et dans chacun des districts du Congrès à travers le pays. Depuis 1982, lorsque le concours d’art du Congrès a commencé, plus de 650 000 élèves du secondaire ont participé.

Les gagnants de tous les districts pour 2023 seront affichés ici : house.gov/educators-and-students/congressional-art-competition