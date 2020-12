Un étudiant de Virginie dit qu’il n’a aucun regret d’avoir partagé en ligne une vidéo d’une camarade de classe blanche utilisant une insulte raciale plus tôt cet été qui l’a forcée à se retirer de l’université de ses rêves.

Jimmy Galligan, de Leesburg, a révélé au New York Times comment il avait été en cours d’histoire à Heritage High School l’année dernière lorsqu’il a reçu un texte d’un ami qui comprenait une vidéo de sa camarade de classe Mimi Groves utilisant une épithète raciale.

Le clip de trois secondes, envoyé par Groves à un ami sur Snapchat en 2016, montrait la recrue alors âgée de 15 ans regardant dans la caméra en disant: « Je peux conduire, n ***** s » alors qu’elle était assise dans la circulation .

Galligan a déclaré qu’il avait signalé le clip aux enseignants et aux administrateurs, mais ses plaintes n’auraient donné aucune réponse.

Frustré et en colère, Galligan a déclaré qu’il avait décidé de conserver la vidéo jusqu’à ce qu’il pense que c’était le bon moment pour la publier publiquement.

« Je voulais l’amener là où elle comprendrait la sévérité de ce mot », a déclaré Galligan, 18 ans, dont la mère est noire et le père est blanc, au Times.

Mimi Groves, 19 ans, a envoyé une vidéo à une amie sur Snapchat en 2016, lui montrant « Je peux conduire des n ***** s ». Jimmy Galligan a gardé la main sur la vidéo après être devenu frustré par le fait que les enseignants n’aient pas agi

Le clip de trois secondes montrait la recrue alors âgée de 15 ans regardant dans la caméra alors qu’elle utilisait l’épithète raciale

La vidéo de Groves avait initialement circulé parmi certains étudiants de Heritage High peu de temps après son enregistrement en 2016, mais elle n’aurait pas fait beaucoup de bruit.

Galligan a déclaré que l’insulte raciale utilisée par Groves avait été régulièrement lancée dans les salles de classe et dans les couloirs pendant son séjour dans le district scolaire du comté de Loudon.

Il a également déclaré qu’il n’avait pas vu la vidéo avant de la recevoir l’été dernier, alors qu’elle et Groves étaient des personnes âgées.

Groves, une pom-pom girl gagnante du championnat, prévoyait de fréquenter l’Université du Tennessee à Knoxville, dont l’équipe d’encouragement était championne nationale en titre. Elle a été acceptée dans l’équipe en mai.

Des semaines plus tard, après le meurtre par la police du Memorial Day de George Floyd dans le Minnesota, des manifestations contre l’injustice raciale ont éclaté dans tout le pays.

En réponse, dans une publication publique sur Instagram en juin, Groves a exhorté les gens à « manifester, faire un don, signer une pétition, se rassembler et faire quelque chose » pour aider à soutenir le mouvement Black Lives Matter.

Un répondant au message, que Groves a déclaré ne pas savoir, aurait répondu: « Vous avez l’audace de publier ceci, après avoir dit le mot N. »

Groves a déclaré que sa confusion s’était rapidement transformée en panique alors que des amis ont commencé à l’appeler et à la diriger vers l’indignation qui éclatait sur les réseaux sociaux.

Comme cela se produirait plus tard, Galligan avait publié publiquement la vidéo Snapchat d’il y a quatre ans sur Instagram plus tôt dans l’après-midi, après avoir attendu qu’elle ait sélectionné un collège.

En quelques heures, le clip avait été largement partagé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Twitter.

Alors que les vues des images continuaient de monter, tout comme les appels furieux de membres du public exigeant que l’Université du Tennessee révoque son offre d’admission à Groves.

Mimi Groves a été acceptée dans l’équipe Cheerleading d’UT en mai. Des semaines plus tard, la vidéo d’elle utilisant l’insulte a été téléchargée par Galligan et elle a été forcée de se retirer de l’équipe.

Groves insiste sur le fait qu’il n’a aucun regret et dit que rien n’aurait été fait s’il n’avait pas publié la vidéo sur les réseaux sociaux

Dans les semaines qui ont suivi le meurtre de George Floyd, les adolescents tirant parti des médias sociaux pour dénoncer leurs camarades de classe et leurs pairs pour comportement raciste sont devenus monnaie courante dans tout le pays.

Dans de nombreux cas, des pages anonymes sur Instagram ont été créées pour responsabiliser les camarades de classe et le comté de Loudoun ne faisait pas exception, a rapporté le Times.

Dans le cas de Groves, dans les deux jours, elle a été expulsée de l’équipe d’encouragement de l’université et forcée de se retirer de l’UT sous la pression des responsables des admissions, citant des centaines de courriels et d’appels téléphoniques d’anciens et actuels étudiants indignés.

« Ils sont en colère et veulent voir de l’action », a déclaré un responsable de l’administration à Groves et à sa famille, comme le rapporte le Times.

Dans un fil publié sur Twitter le 4 juin, l’université a écrit: « L’Université du Tennessee a reçu plusieurs rapports faisant état de remarques et d’actions racistes sur les réseaux sociaux de la part de membres passés, présents et futurs de notre communauté.

«L’université prend au sérieux notre engagement à favoriser une communauté de bénévoles qui valorise l’équité, l’inclusion et qui promeut le respect de tous. Nous avons la responsabilité de soutenir nos étudiants noirs et de créer un endroit où tous les Vols se sentent en sécurité.

Mercredi, à la suite d’une vidéo et d’une photo racistes qui ont fait surface sur les réseaux sociaux, Athletics a pris la décision de ne pas permettre à un étudiant potentiel de rejoindre le programme Spirit. Elle n’ira pas à l’université cet automne.

Les élèves de Heritage High School ont déclaré que le racisme était depuis longtemps toléré à l’école et dans le district au sens large

Groves deviendrait l’un des nombreux étudiants de première année à travers les États-Unis à voir leurs offres d’admission révoquées après la publication de séquences similaires sur les réseaux sociaux les montrant en utilisant un langage raciste.

Dans le cas de Groves, qui s’est produit dans l’un des districts scolaires les plus riches du pays, les élèves ont affirmé que le racisme avait longtemps été toléré ou ignoré à l’école.

«C’était juste toujours très inconfortable d’être Noir dans la classe», a déclaré Muna Barry, qui était dans la même année scolaire que Groves et Galligan.

Certains étudiants ont déclaré au Times que leurs homologues blancs leur avaient dit de « choisir du coton », tandis que Berry a déclaré que les professeurs de gymnastique de son école primaire avaient organisé un jeu « Underground Railroad », où les étudiants étaient obligés de parcourir un parcours d’obstacles dans le noir seraient obligés de recommencer s’ils faisaient du bruit. Le chemin de fer clandestin était un réseau de routes secrètes et de refuges utilisés par les Afro-Américains réduits en esclavage pour échapper à leurs captures vers la liberté.

Galligan lui-même a déclaré qu’il se rappelait avoir été moqué d’une insulte raciale par des camarades de classe blancs après que leur professeur d’anglais de dernière année ait joué un enregistrement audio de la nouvelle de 1902 « Heart of Darkness » qui contenait un langage raciste.

L’un des camarades de classe qui se moquait de lui, a déclaré Galligan, a ensuite fait des commentaires menaçants sur les musulmans dans une publication Instagram.

Galligan a déclaré avoir montré les images au directeur qui a refusé de prendre des mesures en raison de la « liberté d’expression ».

«Je me sentais tellement désespéré», a-t-il déclaré au Times.

Un rapport commandé l’année dernière par le district scolaire a documenté un modèle de chefs d’établissement ignorant l’utilisation généralisée d’insultes raciales par les élèves et les enseignants.

« Il est choquant de constater à quel point les étudiants signalent l’utilisation du mot N comme la préoccupation dominante », lit-on dans le rapport, selon le Times, ajoutant que les employés avaient « un faible niveau de conscience raciale et d’alphabétisation raciale », tandis qu’un l’absence de répercussions pour un langage blessant a forcé les élèves à se retrouver dans un «environnement d’apprentissage hostile».

Dans le sillage du rapport, le district a publié un plan de lutte contre le racisme systémique en août. Heritage High School n’a pas répondu à une demande de commentaire du Times.

Dans le cas de Groves, dans les deux jours, elle a été expulsée de l’équipe d’encouragement de l’université et forcée de se retirer de l’UT sous la pression des responsables des admissions, citant des centaines de courriels et d’appels téléphoniques d’anciens et d’étudiants actuels indignés.

Réfléchissant à la réaction provoquée par sa vidéo, Groves a déclaré à l’époque qu’elle « ne comprenait pas la gravité du mot, ni l’histoire et le contexte derrière cela parce que j’étais si jeune ».

Elle a poursuivi en disant au Times la même insulte qu’elle utilisait régulièrement dans les chansons qu’elle et ses amis écoutaient, mais a ajouté: « Je n’utilise pas cela comme une excuse. »

«Cela me dégoûte que ces mots sortent jamais de ma bouche», a-t-elle poursuivi. «Comment pouvez-vous convaincre quelqu’un qui ne vous a jamais rencontré et la seule chose qu’ils ont jamais vue de vous, c’est ce clip de trois secondes?

Groves a déclaré que les insultes racistes ou tout type de discours de haine n’avaient jamais été tolérés dans sa maison familiale. Sa mère, Marsha Groves, a déclaré que toute la famille souffrait des conséquences des actions de sa fille.

Lorsque les images sont devenues virales, une deuxième image sous-titrée avec une insulte raciale a fait surface en ligne, bien que la famille affirme qu’elle a été trafiquée pour nuire davantage à la réputation de Groves.

Aujourd’hui âgée de 19 ans, Groves a déclaré qu’elle était également menacée de violence si elle marchait un jour sur le campus de l’UT.

Marsha a déclaré que sa fille était la cible d’une « foule » d’utilisateurs de médias sociaux pour une erreur qu’elle avait commise à l’adolescence.

« Nous avions juste besoin que cela s’arrête, alors nous l’avons retirée », a déclaré Marsha au Times, ajoutant que la vidéo de trois secondes avait ruiné 12 ans de travail acharné de sa fille.

« Ils se sont précipités pour juger et malheureusement, cela va l’affecter pour le reste de sa vie. »

« Je voulais l’amener là où elle comprendrait la sévérité de ce mot », a déclaré Galligan, 18 ans, dont la mère est noire et le père est blanc, au Times.

Au cours des six mois qui ont suivi la mise en ligne de la vidéo par Galligan, Groves s’est inscrite à des cours en ligne dans un collège communautaire local, tandis que Galligan est maintenant en première année à l’Université Vanguard de Californie.

« J’ai appris à quelle vitesse les médias sociaux peuvent prendre quelque chose qu’ils savent très peu, déformer la vérité et potentiellement ruiner la vie de quelqu’un », a déclaré Groves.

Groves et Galligan auraient été autrefois amis au lycée, mais ils n’ont jamais parlé directement de l’incident.

L’une de ses amies, qui est noire, a déclaré que Groves s’était excusée pour la vidéo bien avant qu’elle ne devienne virale l’été dernier.

L’amie, qui n’a pas été nommée, a déclaré qu’elle avait également défendu Groves en ligne, ce qui l’avait amenée à recevoir des messages critiques d’étrangers en ligne.

«Nous sommes censés éduquer les gens», a-t-elle écrit dans un message sur Snapchat, selon le Times, «ne pas gâcher leur vie parce que vous voulez ressentir un sentiment d’autonomisation».

Groves, quant à lui, insiste sur le fait qu’il n’a aucun regret.

« Si je n’avais jamais posté cette vidéo, rien ne se serait jamais produit », a-t-il déclaré, ajoutant que le clip sera toujours disponible pour regarder en ligne.

«Je vais me rappeler que vous avez commencé quelque chose», a-t-il déclaré selon le Times. «Vous avez donné une leçon à quelqu’un.