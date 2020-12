Un étudiant diplômé de Harvard qui aurait tenté de faire passer du matériel de recherche sur le cancer hors des États-Unis plaidera coupable à une accusation moindre devant le tribunal.

Zaosong Zheng, 30 ans, doit comparaître jeudi devant un juge du Massachusetts, douze mois après avoir été arrêté à l’aéroport de Boston Logan avec 21 flacons de cellules cancéreuses dans une valise qu’il emportait en Chine.

Zheng a déclaré à l’époque aux agents des douanes et de la protection des frontières qu’il ne voyageait pas avec des spécimens cachés. Cependant, il a par la suite admis avoir volé les flacons au Beth Israel Deaconess Medical Center, un hôpital affilié à Harvard, où il travaillait depuis 2018.

Zheng a ensuite été accusé d’avoir fait de fausses déclarations à des agents du CBP et d’avoir tenté de faire passer des marchandises hors des États-Unis.

On s’attend maintenant à ce qu’il plaide coupable de l’accusation de fausses déclarations dans le cadre d’un accord de plaidoyer.

Au moment de son arrestation, le FBI a émis l’hypothèse que Zheng essayait peut-être de faire sortir clandestinement les cellules du pays pour le gouvernement chinois.

Les responsables américains s’inquiètent de plus en plus du fait que la Chine accroît son influence dans les meilleurs collèges américains dans le but de voler la propriété intellectuelle de recherche de pointe pour faire avancer leurs propres objectifs.

La présence de ces espions chinois et la propriété intellectuelle ont été qualifiées d ‘«espionnage académique».

Selon un juge américain, Zheng recevait une allocation de 2000 dollars par mois du China Scholarship Council, géré par le gouvernement chinois.

L’agent spécial du FBI Kara Spice a écrit dans un affidavit peu de temps après l’arrestation de Zheng que le gouvernement chinois « utilise des étudiants de troisième cycle et des chercheurs et des professionnels de troisième cycle dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques pour obtenir et souvent voler la propriété intellectuelle aux États-Unis. ‘

Le colocataire de Zheng, Jialin Li, aurait été un cadet de l’Armée populaire de libération de Chine et était également employé au laboratoire de Beth Israel.

« Je crois, sur la base de ma formation et de mon expérience, que la nomination de Zheng à (Beth Israel) n’était pas un accident, et qu’il collectait et collectait sciemment la propriété intellectuelle de Beth Israel, peut-être au nom du gouvernement chinois », a écrit Spice dans son discours. déclaration sous serment.

Cependant, les procureurs n’auraient pas été en mesure de prouver de manière concluante que le gouvernement chinois était à l’origine de la tentative de contrebande.

Au lieu de cela, Zheng a déclaré qu’il avait l’intention de ramener les flacons dans son pays d’origine pour les utiliser pour mener des recherches dans son propre laboratoire et publier les résultats sous son propre nom.

Zheng a admis avoir volé les flacons au Beth Israel Deaconess Medical Center, un hôpital affilié à Harvard, où il travaillait depuis 2018. Il est photographié avec sa femme l’année dernière

Au moment de son arrestation, le FBI a émis l’hypothèse que Zheng essayait peut-être de faire sortir les cellules du pays en contrebande pour le gouvernement chinois (image en stock)

La peine maximale pour avoir fait de fausses déclarations aux autorités américaines est de cinq ans de prison et une amende de 250 000 dollars.

Cependant, on pense que les procureurs demanderont à la place que Zheng soit expulsé et interdit de retourner aux États-Unis pendant 10 ans.

Son procès vient à peine six mois après qu’un professeur de Harvard a également été accusé d’avoir des liens illégaux avec des responsables chinois.

En juin, le Dr Charles Lieber, 61 ans, ancien président du département de chimie et de biologie chimique de Harvard, a plaidé non coupable des accusations d’avoir menti aux autorités américaines au sujet de ses liens avec un programme de recrutement dirigé par la Chine et du financement qu’il a reçu du gouvernement chinois pour recherche.

L’affaire est largement centrée sur le programme des mille talents de la Chine, mis en place en 2008.

En juin, le Dr Charles Lieber, 61 ans, ancien président du département de chimie et de biologie chimique de Harvard, a plaidé non coupable des accusations d’avoir menti aux autorités américaines au sujet de ses liens avec un programme de recrutement dirigé par la Chine et du financement qu’il a reçu du gouvernement chinois pour recherche

Selon l’acte d’accusation de Lieber, « le plan des mille talents chinois est l’un des plans de recrutement de talents chinois les plus importants, conçu pour attirer, recruter et cultiver des talents scientifiques de haut niveau au service du développement scientifique, de la prospérité économique et de la sécurité nationale de la Chine ».

Le gouvernement américain a désigné le programme comme un danger pour la sécurité nationale, en raison des craintes d’espionnage et de vol de propriété intellectuelle par les autorités chinoises. Le programme a été surnommé «espionnage académique».

Les procureurs affirment que Lieber est devenu un « scientifique stratégique » à l’Université de technologie de Wuhan en Chine en 2011, et de 2012 à 2015 a participé contractuellement au programme Mille talents.

En vertu de son contrat, Lieber a été payé jusqu’à 50 000 dollars par mois et les frais de subsistance jusqu’à 158 000 dollars, ont indiqué les procureurs. Il a également reçu plus de 1,5 million de dollars pour créer un laboratoire de recherche, ont déclaré les procureurs.

Cependant, au même moment, Lieber était le chercheur principal du Lieber Research Group à l’Université Harvard, qui a reçu plus de 15 millions de dollars en subventions de recherche des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis et du Département américain de la Défense (DOD ).

Dans le cadre de cet accord de financement, Lieber était tenue de divulguer les conflits d’intérêts financiers potentiels et toute collaboration étrangère. Les procureurs affirment qu’il n’a pas donné suite à cela.