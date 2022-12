Un étudiant d’Indore vend du thé à vélo pour payer des cours de coaching, inspire Internet

La plupart d’entre nous ont été dans des situations où nous sommes confrontés à des défis et à des difficultés et nous sommes souvent conseillés par notre famille et nos amis d’être résilients. C’est dans de telles situations que nous apprenons à rebondir sur la bonne voie. Une vidéo virale récente en ligne montre un jeune homme du nom d’Ajay, qui est étudiant le jour. Mais il travaille contre vents et marées pour subvenir à ses besoins quotidiens en vendant également du thé le soir pour payer ses frais de coaching.

La vidéo commence par un homme qui appelle Ajay alors qu’il fait du vélo et lui demande s’il a du thé. Les deux premiers échangent des plaisanteries et l’homme commente ensuite qu’il a beaucoup entendu parler du thé d’Ajay. Nous pouvons clairement voir que le cycle d’Ajay a une planche à l’avant qui dit “Cycle Wali Chai” en hindi et une grande fiole à l’arrière qui stocke le thé. La vidéo se termine avec Ajay descendant de son vélo pour verser une tasse de thé à l’homme.

Le travail acharné et le dévouement d’Ajay ont été appréciés dans la vidéo qui a été partagée avec une légende en hindi qui, une fois traduite, se lit comme suit : “#Chai_On_Cycle Indore… Rencontrez notre frère tribal Ajay.. ! Ajay étudie le jour et vend du thé le soir pour subvenir aux frais d’encadrement, de vie et de nourriture..! Vraiment que Dieu bénisse Ajay. S’il devient un jour un grand homme, alors cette vidéo sera la preuve vivante du combat d’Ajay.

La vidéo, qui proviendrait d’Indore, a été téléchargée le 23 décembre et a reçu beaucoup de soutien de la part des utilisateurs des médias sociaux. Il a recueilli plus de 10 000 vues et de nombreux autres commentaires appréciant ses efforts. Un utilisateur a commenté: “Inspirant, nos jeunes devraient apprendre d’un gars aussi gentil.”

Inspirant, nos jeunes devraient apprendre d’un gars aussi gentil.— 𝘚𝘈𝘕𝘑𝘌𝘌𝘝 𝘒𝘈𝘜𝘚𝘏𝘐𝘒 (@sanjumilitryboy) 25 décembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « Aese jimmedar yuva hi desh samaaj ko aage badhate hai (seuls ces jeunes responsables font avancer le pays et la société) ».

ऐसे जिम्मेदार युवा ही देश समाज को आगे बढ़ाते हैं 🏫🙏— Barhm dat bhadana🇮🇳 (@ bhadana_7ji) 23 décembre 2022

Après avoir regardé la vidéo, beaucoup ont convenu qu’Ajay est une source d’inspiration pour les personnes qui pensent qu’elles sont loin d’atteindre leurs objectifs en raison de difficultés financières et que son histoire les motive à travailler plus dur et à ne jamais abandonner.

