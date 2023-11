Un étudiant de Virginia Tech capture une audience nationale pour une plateforme de prédiction électorale

BLACKSBURG, Virginie. – Un étudiant de Virginia Tech a transformé son passe-temps consistant à prédire les élections en une activité qui attire l’attention nationale.

Chaz Nuttycombe, un senior de Virginia Tech, prédit les élections depuis son adolescence. Sa première prévision n’était en réalité pas exacte : il prédisait que Mitt Romney battrait le président Barack Obama en 2012.

« Je ne sais pas si c’est parce que « j’aime la politique ». C’est que j’aime beaucoup les élections. C’est un sport et une science pour moi », a déclaré Nuttycombe.

En 2020, Nuttycombe a lancé Analyse CN, une plateforme de prévision électorale en ligne spécialisée dans les élections législatives des États. En plus de prévoir chaque course législative d’État dans le pays, il suit également les élections au poste de gouverneur, du Congrès et de la présidentielle.

Le site Web compte plus d’un million de pages vues et plus de 250 000 visiteurs. Avec plus de 22 000 abonnés sur son compte personnel X, de nombreux hommes politiques, analystes, journalistes et fanatiques politiques suivent son travail. Il s’entretient également régulièrement avec des journalistes de grands médias tels que le New York Times et le Washington Post.

« Nous constatons une baisse du partage des tickets et une augmentation de la polarisation. Les résultats des législatives des États se rapprochent de plus en plus des résultats de l’élection présidentielle. Alors qu’avant, il y avait un grand écart », a déclaré Nuttycombe.

La Virginie a toujours été un endroit idéal pour Nuttycombe car il a grandi dans le comté de Hanover. En fait, c’est sa prédiction de 2019 qui l’a vraiment mis sur la carte.

«Beaucoup de gens les attendaient avec impatience après 2019, lorsque j’ai obtenu 99 sièges sur 100 à la Chambre des Délégués, comme prévu correctement. Je voulais juste professionnaliser le travail que je fais », a déclaré Nuttycombe.

L’élection de l’Assemblée générale de cette année a un poids énorme, chaque siège étant à gagner et le gouverneur Youngkin espérant une majorité républicaine dans les deux chambres.

CNalysis prévoit actuellement que les démocrates seront légèrement favoris dans les deux chambres.

« Je pense que la raison pour laquelle je continue à faire cela n’est pas seulement parce que j’aime cela, mais aussi parce que l’écrasante majorité des Américains ne savent pas qui est le législateur de leur État. Nous offrons aux gens un moyen de se renseigner sur les législatures de leurs États », a déclaré Nuttcombe.

Nuttycombe prévoit de développer son entreprise en ajoutant de nouveaux employés et en proposant des sites Web après avoir obtenu son diplôme en mai.