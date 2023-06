Un étudiant de Vernon protège un parc provincial pour un projet scolaire

Une élève du secondaire de Vernon a profité de l’occasion offerte par son projet phare pour protéger le parc provincial du lac Kalamalka de la menace des incendies de forêt.

Maggie Wiltse est une élève de 16 ans de 11e année à l’école secondaire de Kalamalka. Lorsqu’elle a réfléchi à ce qu’elle devait faire pour son projet phare, l’esprit de Wiltse est revenu aux saisons de feux de forêt précédentes, dont une qui a mis sa maison en alerte d’évacuation.

« Je connais des gens qui ont perdu leur maison (à cause des incendies de forêt) », a-t-elle déclaré à The Morning Star. « Mon objectif sur lequel je voulais me concentrer était de réduire le risque d’incendie à Kal Park, car l’année dernière, c’était le pire que j’aie jamais vu. »

Wiltse s’est associé à BC Parks pour créer un événement bénévole axé sur l’élimination d’un pin incarné autour de la région de Cosens Bay, dans le but de réduire les matériaux inflammables dans le parc provincial Kalamalka Lake.

L’événement de deux jours a eu lieu les 9 et 10 juin. Les élèves de l’école secondaire de Kalamalka, les employés du district scolaire et les membres du public ont enfilé des gants, pris des sécateurs et se sont mis au travail pour enlever les petites pousses de pins qui avaient surgi dans tout le parc.

« (Les pousses de pin) sont cachées dans les hautes herbes en ce moment, mais si vous les voyez, vous commencez à les ramasser presque partout », a déclaré Wiltse.

En plus d’éliminer les matériaux inflammables du parc, elle a déclaré que son projet laisserait également plus de place aux espèces végétales indigènes pour se développer et prospérer.

Son projet a été bien accueilli par ses professeurs, en particulier son professeur de carrière.

« Les gens viennent à lui avec ces idées pour leur couronnement qui sont grandes et il leur dit de le faire plus petit, et il n’a pas fait ça avec le mien, ce dont je suis vraiment très content, parce que je suis content que ce soit si une grande chose.

Wiltse a remercié Vernon Home Depot d’avoir fourni du tout nouvel équipement pour l’élimination de la croissance des pins, équipement qui sera utile l’année prochaine lorsque Wiltse espère répéter l’événement de nettoyage de la forêt. Home Depot a également apporté de la nourriture et de l’eau aux bénévoles lors de l’événement.

Wiltse a également remercié BADA Bathrooms and Kitchens, RBC Hymers Private Wealth, l’équipe d’entretien du district scolaire 22, Elephant Premium Bin Rentals et BC Parks pour leur aide dans son projet.

Brendan Shykora

foresterie