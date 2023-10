Un étudiant de Telangana décède par suicide à l’IIT Kharagpur

Un étudiant de Telangana s’est suicidé à l’Institut indien de technologie de Kharagpur, a annoncé aujourd’hui l’administration dans un communiqué. L’IIT-Kharagpur a fait l’actualité ces derniers temps en raison des suicides d’étudiants.

« Avec un sentiment de choc total, les étudiants, le personnel et les membres du corps professoral de l’IIT Kharagpur pleurent profondément la disparition soudaine de K Kiran Chandra, étudiant en 4e année de double diplôme au Département de génie électrique », a déclaré l’IIT Kharagpur dans un communiqué.

L’institut a déclaré que Chandra avait séjourné à la résidence Lal Bahadur Shastri (LBS) et qu’il s’était suicidé mardi soir.

« Jusqu’à environ 19h30, Chandra était avec deux de ses colocataires dans leur chambre d’auberge. Plus tard, les deux autres étudiants sont partis pour des activités académiques. Par la suite, vers 20h30, les autres pensionnaires du LBS Hall ont trouvé sa chambre verrouillée de l’intérieur. La porte a été forcée… Malgré tous les efforts des médecins, Chandra a été déclaré mort vers 23h30 », a déclaré IIT Kharagpur dans le communiqué.

La police enquête sur l’affaire. La famille de l’étudiant est arrivée sur le campus ce matin, a indiqué l’IIT Kharagpur.

Les données du ministère de l’Éducation de décembre 2021 ont montré que depuis 2014, les IIT ont enregistré 34 suicides, dont 18 provenaient des autres classes défavorisées et des communautés des castes répertoriées. Chaque jour, six étudiants se suicident à cause d’un échec scolaire en Inde, selon les données gouvernementales.

Entre 2014 et octobre 2022, 15 étudiants de l’Andhra Pradesh et du Telangana se sont suicidés au sein des IIT. En décembre 2019, le ministre des Ressources humaines a déclaré au Parlement que les IIT et les Indian Institutes of Management (IIM) avaient enregistré 60 suicides d’étudiants au cours des cinq années précédant 2019.

Parmi eux, 23 IIT représentaient 50 suicides d’étudiants, tandis que 20 IIM ont signalé 10 suicides d’étudiants. IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Kharagpur, IIT Madras et IIT Hyderabad ont signalé les suicides d’étudiants les plus élevés au cours des cinq années précédant 2019.