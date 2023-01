Un étudiant de Streator reçoit une bourse de l’association du barreau du comté de La Salle – Shaw Local

Abby Bedecker, de Streator, a reçu l’une des bourses 2022 de l’Association du barreau du comté de La Salle.

Elle fréquente la Coastal Caroline University dans le cadre du programme pré-droit dans le but d’obtenir un diplôme en droit. Ses aspirations sont de travailler dans un cabinet d’avocats de la famille et éventuellement d’ouvrir son propre cabinet d’avocats. Elle espère un jour devenir juge.

Bedecker est diplômée de Streator High School en mai dernier et s’est classée deuxième de sa classe. Elle s’est classée très bien dans les tests de physique et de mathématiques. Elle était également active en athlétisme en jouant au volley-ball et au bowling. Elle était boursière de l’État de l’Illinois, membre de la National Honor Society et du Key Club. Elle est une étudiante de première génération dans sa famille.

Bedecker a été active dans sa communauté Streator en aidant aux programmes parascolaires du YMCA, à Plutofest, à Light Up Streator et à l’Armée du Salut. Elle est la fille d’Amy et Jerry Bedecker, de Streator.