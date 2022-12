Un étudiant de Princeton est décédé. Ses camarades de classe veulent savoir ce qui s’est passé.

Étudiante en deuxième année et membre d’un comité d’étudiants au sein duquel elle défend la sécurité publique, Mme Merin est retournée dans son dortoir pour trouver une note sur la porte, toujours sortie de ses gonds, qui disait: “Soyez plus gentille”. Les agents de sécurité ont demandé à Mme Merin si elle pensait que c’était une farce. Elle a dit que non. Mme Merin, qui est noire, a été tellement perturbée par l’incident qu’elle a pris un mois de congé scolaire. Quand elle est revenue après les vacances de Thanksgiving, elle a fait installer sa propre caméra de sécurité dans sa chambre.

Cherchant à répondre aux préoccupations et aux inquiétudes de la communauté concernant la mort de Mme Ewunetie, les administrateurs ont envoyé une autre lettre près de deux semaines plus tard, réitérant que les autorités n’avaient trouvé aucune preuve à l’appui des théories du jeu déloyal. Ce n’était pas uniformément rassurant, en partie parce que la même lettre expliquait comment les protocoles de sécurité autour des dortoirs seraient néanmoins renforcés, que l’éclairage sur le campus serait amélioré et que les programmes de caméras de sécurité seraient étendus. “Bien que nous sachions que notre campus est sûr”, ont écrit les cinq doyens qui ont signé la lettre, “il est important que vous vous sentiez également en sécurité”.

Le message a semblé déconcertant et peut-être même arrogant à certains élèves et enseignants. S’exprimant au nom de l’Association des étudiants éthiopiens et érythréens, Faeven Mussie a soutenu qu’il n’était pas logique que l’école en soit arrivée si rapidement à la conclusion qu’elle l’avait fait sans toutes les expertises médico-légales pertinentes. “Nous ne savons pas quoi penser ou quoi croire ou si nous sommes en sécurité ici”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il aurait probablement été préférable que les responsables du collège déclarent dès le départ qu’ils ne savaient tout simplement pas ce qui s’est passé. et qu’une réponse prendrait du temps.

“Il n’y a aucune raison pour que quiconque y croie n’était pas suspect », m’a dit Isadora Knutsen, étudiante en deuxième année, lorsque nous avons parlé de la mort la semaine dernière.

L’affaire met trop clairement en évidence la dissonance endémique à la vie universitaire contemporaine, où de vastes ressources sont déployées au nom d’une sécurité émotionnelle illusoire – que l’incertitude et les inclinations aléatoires du malheur émergent trop souvent pour déstabiliser. Des centres de bien-être de plusieurs millions de dollars, des avertissements de contenu sur les SMS, des conseils téléphoniques 24h / 24 – tout cela vise à fournir un vernis de confort et de sécurité dans une société où les actes de violence aléatoires sont monnaie courante.

Contrairement à d’autres universités de grandes villes comparables à l’élite, Princeton est entourée de l’affluence de la banlieue et bénéficie d’une distance relative par rapport à la criminalité. Mais l’année écoulée a apporté d’autres tragédies. En mai, deux étudiants de premier cycle sont décédés à moins d’une semaine d’intervalle, l’un « perdant la vie à cause d’une maladie mentale chez lui à Chicago », comme le disait le courriel d’un doyen à la communauté. Dans le second cas, la famille de l’étudiant avait demandé que la cause de son décès ne soit pas révélée.

Le 24 octobre, deux veillées ont eu lieu sur le campus en l’honneur de Misrach Ewunetie, qui étudiait la sociologie et l’informatique. Des centaines sont venus pleurer. Les enseignants ont rencontré les élèves de ses classes; le département de sociologie a organisé un atelier d’origami car Mme Ewunetie adorait l’origami. Une conférence centrée sur ses intérêts était à l’étape de la planification. Pour l’instant, le deuil collectif serait la seule option.