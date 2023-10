Un étudiant de première année du lycée crée un savon qui combat le cancer de la peau – Twitchy

Voici une bonne nouvelle. En fait, c’est une excellente nouvelle, et nous en avons tous besoin :

ICYMI : Un lycéen du comté de Fairfax âgé de 14 ans a récemment été nommé meilleur jeune scientifique américain ! Il a inventé un pain de savon destiné à lutter contre le cancer de la peau : https://t.co/bxUQ63Uoxg @nbcwashington @fcpsnews @DécouverteEd @3M – Aimée Cho (@AimeeCho4) 16 octobre 2023

Rapports de NBC Washington:

Il a été nommé « Meilleur jeune scientifique américain » pour avoir créé un pain de savon conçu pour lutter contre le cancer de la peau de bas grade. « Je voulais essayer de trouver un moyen pour que le monde entier puisse bénéficier d’une forme équitable et accessible de traitement du cancer de la peau », a déclaré Bekele. Le jeune de 14 ans l’appelle savon pour le traitement du cancer de la peau, ou SCTS. pour faire court. Le savon reconstitue la peau avec des cellules dendritiques, qui aident à protéger la peau et à combattre le cancer. Bekele a déclaré qu’après avoir obtenu une ordonnance, le savon peut être appliqué sur la peau tous les deux jours et on commencera alors à voir des progrès. Avant de fabriquer le savon, il a contacté des professeurs de l’Université de Virginie pour l’aider dans ses recherches. Après avoir développé le savon, Bekele a participé au 3M Young Scientist Challenge de Discovery Education à St. Paul, Minnesota, pour concourir. Sur neuf étudiants, il a remporté le premier prix de 25 000 $ et a été nommé meilleur jeune scientifique américain.

Quel jeune homme remarquable.

VA TEEN CURING CANCER : Tellement impressionnant ! À seulement 14 ans, Heman Bekele a inventé un pain de savon destiné à traiter le cancer de la peau. Il vient d’être nommé meilleur jeune scientifique américain et a remporté 25 000 $ dans un @DécouverteEd @3M concours. C’est un étudiant de première année à @WTWoodsonHS. Conte à 17/18h @nbcwashington pic.twitter.com/tCwTOsx0Mv – Aimée Cho (@AimeeCho4) 12 octobre 2023

Bekele mérite le prix et les distinctions.

Vous devez regarder cette histoire. J’aime nos jeunes qui contribuent à changer le monde ! @nbcwashington @AimeeCho4 https://t.co/RD4a9ggRVM -Tony Perkins (@TonyPerkinsFMTV) 12 octobre 2023

Il va avoir un grand impact. L’American Cancer Society affirme qu’il y a 5,4 millions de diagnostics de cancer basocellulaire et épidermoïde chaque annéetouchant environ 3,3 millions d’Américains (certains reçoivent un diagnostic simultané de plusieurs cancers basocellulaires/épidermoïdes). Mélanome, ciblé par ce savonest diagnostiqué environ 100 000 fois par an, plus souvent chez les hommes que chez les femmes.

Félicitations à la 9e année @WTWCavalry Heman Bekele, étudiant qui a été nommé « Meilleur jeune scientifique d’Amérique » et a gagné 25 000 $ pour l’aider à terminer ses recherches sur un savon qui pourrait un jour aider à traiter le cancer de la peau !

https://t.co/CtQ7zS43D1 – Association des parents du comté de Fairfax (@FFXParentsAssoc) 12 octobre 2023

Les félicitations n’arrêtaient pas d’affluer.

Félicitations au 3M 2023 #JeuneScientifique Gagnant du défi, Heman Bekele ! 🏆🎉 Il a développé le Melanoma Treating Soap (MTS), un pain de savon à base de composés conçu pour traiter le cancer de la peau. #3Mer https://t.co/CiRyLqmVP4 pic.twitter.com/lH9zW2k09D – RandyMorgan (@RandyMo01933793) 12 octobre 2023

3M, sponsor du concours, a également félicité Bekele

Félicitations au 3M 2023 #JeuneScientifique Gagnant du défi, Heman Bekele ! 🏆 Il a développé Melanoma Treating Soap, un pain de savon à base de composés conçu pour traiter le cancer de la peau. Nous sommes fiers de tous les finalistes qui donnent vie à la science par la curiosité et l’innovation ! pic.twitter.com/4rOvzBkJli – 3M (@3M) 11 octobre 2023

À partir de 3MAnnonce des finalistes :

Les finalistes de cette année – quatorze étudiants âgés de 11 à 14 ans – ont identifié un problème quotidien dans leur communauté ou dans le monde et ont soumis une vidéo d’une à deux minutes communiquant la science derrière leur solution. Un groupe estimé et diversifié de juges, dont 3M des scientifiques et des leaders de l’éducation de tout le pays ont évalué les candidatures en fonction de leur créativité, de leurs connaissances scientifiques et de leur efficacité en communication. L’événement de compétition aura lieu du 9 et 10 octobre 2023au 3M Centre d’innovation à Minneapolis.

Une innovation incroyable ! Félicitations à Heman Bekele – l’avenir est radieux ! 😎 #JeuneScientifique – Olympiade scientifique (@SOAlumniNetwork) 16 octobre 2023

L’avenir est très prometteur.

Félicitations à Heman Bekele et à tous les finalistes pour un travail bien fait.

