Un étudiant de Philadelphie banni de l’école après avoir été abattu

Il existe un certain nombre de moyens appropriés pour un responsable scolaire de réagir à un incident au cours duquel un élève est devenu victime d’un crime violent.

Surveillez la victime, sa famille et ses amis et offrez-leur tout le soutien dont ils ont besoin. Créez un environnement où les élèves se sentent en sécurité pour exprimer leurs préoccupations, leurs peurs et leurs traumatismes émotionnels liés à l’incident. Dénoncer publiquement la violence et plaider pour une société plus douce et plus pacifique.

Ensuite, il y a ce qu’un responsable scolaire ne devrait absolument pas faire en réponse à un tel incident : punir la victime en l’interdisant de toutes les activités scolaires, y compris la remise des diplômes.

Rencontrer Marcheur de Dashawn.

Dashawn est un étudiant noir de 17 ans à la North Philadelphia’s Mathematics, Civics, and Sciences Charter School qui a été abattu 10 fois en février alors qu’il rentrait de l’école à pied.

Selon les responsables de la police, Dashawn n’a pas d’antécédents criminels et, selon les procureurs, rien n’indique que l’adolescent ait été impliqué dans des activités susceptibles de faire de lui une cible pour la violence des gangs ou autres. Pourtant, les responsables de la police ont déclaré qu’ils pensaient qu’il était « ciblé », et cela a suffi à Veronica Joyner, fondatrice et administratrice en chef de l’école, pour interdire Dashawn.—qu’elle a personnellement interviewé et admis dans son école, selon L’enquêteur de Philadelphie—de la scolarité en personne et de tous les événements scolaires, y compris le bal et la remise des diplômes.

« Si vous êtes une cible, est-ce que j’amène cette cible autour d’autres personnes et les fait prendre dans une fusillade? » Joyner, qui est également noir, a demandé lors d’une interview. « Nous mettrions les autres en danger en l’ayant autour. » « Je regarde la violence dans cette ville et je prends la décision de ne pas mettre tout le monde en danger », a-t-elle poursuivi. « C’est une question de sécurité. La seule chose que je pouvais faire était de protéger tout le monde.

Ouais— non.

Cela n’a aucun sens de décider qu’une personne est un danger potentiel pour les autres parce qu’elle était le victime de violences. Joyner aurait appris en regardant les reportages locaux que la police pensait que Dashawn était ciblé. Si elle avait pris la peine d’approfondir l’affaire avant de décider de la victime—qui a échappé de justesse à l’incident avec sa vie, mais a quand même travaillé dur pour ne pas le laisser dérailler son année scolaire– devrait être interdit d’entrer dans l’école, elle aurait peut-être appris des autorités judiciaires que Dashawn n’était pas une menace pour les autres. Elle aurait même pu découvrir qu’il ne connaissait pas l’homme accusé de lui avoir tiré dessus.

L’enquêteur rapporte que Walker a déclaré que l’homme qui, selon la police, lui avait tiré dessus – Micah Roane, 20 ans, qui fait maintenant face à des accusations de tentative de meurtre – vit dans son quartier, mais il ne lui a jamais parlé et ne sait pas pourquoi Roane est venu après lui. jour.

Walker, qui n’a jamais eu de démêlés avec la justice, pense qu’il est victime d’une erreur d’identité, notant que Roane aurait pu rechercher quelqu’un portant le même sac à dos ou sweat à capuche.

Le capitaine James Kearney, chef de l’unité de tir non mortel du département de police, a confirmé que la vidéo de surveillance de la fusillade indiquait que Roane visait Walker, mais les enquêteurs ne savent toujours pas pourquoi.

« Il semblait être un bon garçon », a déclaré Kearney, selon L’Enquêteur.

Cette notion a été reprise par les procureurs.

« Aucune information n’indique que la victime est impliquée dans une activité criminelle », a déclaré Jane Roh, porte-parole du bureau du procureur de district. L’Enquêteur. « Peu importe, il n’y a aucune raison pour que nous puissions justifier ce qui lui est arrivé », a déclaré Roh. « C’est un acte de violence inacceptable et scandaleux, et c’est une tragédie. Et il n’y a aucune raison pour qu’une institution le traite comme s’il était aussi un accusé.

Exactement.

Dashawn étant banni de son école ne semble pas être un « problème de sécurité », comme l’a suggéré Joyner. Cela ressemble à un problème de lâcheté et à un problème de stigmatisation anti-noir souvent adressé aux hommes et aux garçons noirs, qu’ils soient ou non coupables d’activités criminelles. À un moment donné de l’histoire, l’administrateur est accusé par des amis de Walker d’avoir prétendument demandé comment il pouvait s’offrir un sac à dos et des chaussures de marque, ainsi qu’un costume pour le bal.

« Walker pense qu’elle insinuait qu’il vendait de la drogue ou qu’il était impliqué dans un crime pour payer ces articles », rapports L’Enquêteur.

La publication ajoute que Walker a été accepté à l’Université de Shippensburg, dans le centre de la Pennsylvanie, et espère commencer à l’automne et souhaite créer un groupe de soutien émotionnel appelé Redemption pour les survivants de la violence armée.