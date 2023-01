Un étudiant de Noida frappé par une voiture a besoin d’une intervention chirurgicale. Comment vous pouvez aider

Un étudiant de 21 ans du Grand Noida a été renversé par une voiture blanche Santro le 31 décembre – quelques heures avant qu’un jeune de 20 ans ne soit traîné sur 13 km sous une voiture à Delhi, à proximité. Sweety Kumari se promenait avec ses amis près de l’école moderne de Greater Noida lorsqu’une voiture les a heurtés. Alors que ses deux amis ont subi des blessures mineures, Sweety est sous assistance respiratoire.

Elle a subi une grave blessure à la tête et a subi une opération au cerveau. Les médecins ont dit qu’elle aurait également besoin d’une intervention chirurgicale aux jambes. Ses deux jambes ont de multiples fractures.

Son traitement coûte environ Rs 2 lakh par jour.

Les parents de Sweety sont des agriculteurs du Bihar et n’ont pas les moyens de payer le traitement. Jusqu’à présent, ils ont dépensé Rs 8 lakh, dont plus de la moitié provient de dons, ont déclaré ses parents et amis.

Les étudiants du GNOIT College, où elle est étudiante de dernière année en B-Tech, ont lancé une campagne de dons et recueilli des fonds.

La police a formé trois équipes, mais le conducteur, apparemment ivre, est introuvable.

Le tronçon de route n’avait pas de caméras de vidéosurveillance, raison pour laquelle le numéro de voiture n’est pas avec la police.

Pour donner de l’argent pour le traitement de Sweety :

