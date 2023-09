Un étudiant de l’UP décède par suicide au Coaching Hub Kota, 25e cas de ce type cette année

Un aspirant en médecine de 17 ans originaire de l’Uttar Pradesh est décédé après avoir prétendument consommé du poison dans un institut de coaching à Kota, le centre de coaching du Rajasthan. Il s’agit du 25e cas de suicide d’un étudiant entraîneur dans la ville cette année.

Priyam Singh, de Mau dans l’Uttar Pradesh, était à Kota la dernière année pour se préparer au NEET-UG. Son auberge se trouvait dans la région de Vigyan Nagar.

L’adolescente a été vue en train de vomir devant son institut de coaching. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle est décédée pendant son traitement.

« Les membres de la famille ont été informés et sa chambre sera fouillée après leur arrivée », a indiqué la police, ajoutant que le corps avait été placé dans une morgue pour une autopsie.

Des milliers d’étudiants viennent dans l’État chaque année pour se préparer aux examens d’entrée en ingénierie et en médecine.

Une vague de suicides liés aux NEET a été signalée dans l’État au cours des dernières années, en particulier à Kota, connue comme le centre de coaching du Rajasthan. Beaucoup blâment la pression des études et la peur de l’échec chez les étudiants.

Les centres de coaching font désormais appel à des gardiens, des employés de mess et des prestataires de services tiffin pour rechercher tout signe de dépression ou de stress parmi les étudiants séjournant dans les auberges et les hébergements PG. L’administration du district de la ville a récemment ordonné aux instituts de coaching de cesser d’effectuer des tests de routine pour les étudiants se préparant au NEET et à d’autres concours pendant les deux prochains mois, à la suite des derniers suicides.