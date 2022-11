Un étudiant de l’Université Western organise une collecte de cellules souches pour diversifier ethniquement l’approvisionnement en sang du Canada

Lauren Sano appelle une greffe de cellules souches le “cadeau de la vie” – dont son père Mark avait désespérément besoin après avoir reçu un diagnostic d’une forme rare de leucémie en 2019. Incapable de trouver une correspondance complète, Mark a perdu sa bataille contre le cancer 18 mois plus tard.

Ainsi, lorsque Sano a lu un article de CBC News de juillet sur la famille Prajapati à Brampton, en Ontario, qui est dans la même situation avec leurs jumeaux en bas âge, elle a décidé d’organiser une collecte de cellules souches à l’Université Western – où elle est étudiante, dans l’espoir de les aider.

Misha et Zoey Prajapati avaient sept mois lorsqu’ils ont reçu un diagnostic de maladie granulomateuse chronique (CGD), ce qui rend les tout-petits très sensibles aux infections bactériennes et fongiques fréquentes et potentiellement mortelles. Le seul remède est une greffe de cellules souches.

“Je me sentais super triste pour ces jumeaux”, a déclaré Sano. “Mais j’ai aussi senti qu’il y avait quelque chose qui pouvait être fait dans cette situation. Il faut que les gens rejoignent le registre et le fassent vraiment savoir.”

Selon la Société canadienne du sang (SCS), le meilleur espoir d’un patient pour une compatibilité est avec une personne de la même origine ethnique ou ancestrale que lui. Actuellement, le registre est composé à 66 % de donneurs de race blanche. Seuls sept pour cent sont sud-asiatiques, ce dont les jumeaux ont besoin.

Il y a une pénurie de donneurs d’origines ethniques diverses, ce qui s’ajoute aux 1 000 Canadiens qui sont sur la liste en attente d’un match de cellules souches, a déclaré Chris van Doorn de CBS.

“Le Canada se diversifie et nous devons faire correspondre le registre pour refléter cela, nous avons donc fait beaucoup de travail avec des patients de diverses communautés pour inscrire plus de personnes”, a-t-il déclaré.

Les tout-petits jumeaux Zoey (à gauche) et Misha Prajapati, et leurs parents Sanjay (à gauche) et Nipa, espèrent que l’histoire de leur famille encouragera davantage de personnes d’horizons divers à rejoindre le registre des cellules souches. (Talia Ricci/CBC)

L’âge universitaire est le “prime time” pour faire un don

Sano a lancé le club des cellules souches de Western peu de temps après la mort de son père. En s’adressant à de nombreux groupes d’étudiants de son université, Sano n’a pas été surprise d’apprendre qu’ils ne savaient pas à quel point une greffe de cellules souches pouvait sauver des vies, en particulier parmi les minorités ethniques, a-t-elle déclaré.

“Cela a été très difficile pour moi de perdre mon père à cause de la leucémie, mais la meilleure chose que j’en ai retirée a été de partager une expérience que j’ai dû traverser pour que d’autres personnes n’aient pas à souffrir autant.”

Les donneurs éligibles doivent être âgés de 17 à 35 ans et en bonne santé. Le processus prend moins de 10 minutes et nécessite que l’intérieur de la joue soit tamponné pour recueillir son ADN afin qu’il soit envoyé à CBS, a déclaré van Doorn.

Pour Sano, cela faisait de Western le meilleur endroit pour recruter de jeunes donneurs de diverses ethnies.

“C’est un âge privilégié où ce message peut être partagé et si des personnes en bonne santé ont la capacité de donner du sang ou quoi que ce soit avec très peu d’effets secondaires, alors c’est quelque chose qui devrait au moins être mis au courant dans des endroits comme le campus”, a-t-elle déclaré.

Sano a créé le club après avoir perdu son père Mark (à gauche) d’une forme rare de leucémie en 2020. (Soumis par Lauren Sano)

Deux façons de faire un don sont : le don de sang périphérique dans lequel le sang est prélevé sur un bras, les cellules souches sont collectées et les composants restants sont renvoyés au donneur. La seconde est une greffe de moelle osseuse chirurgicale, ce qui est beaucoup moins courant, a déclaré van Doorn.

“C’est à peu près l’un des seuls moyens de sauver directement la vie de quelqu’un et c’est si facile, juste un simple don de sang qui peut avoir un impact direct sur quelqu’un”, a-t-il déclaré.

“Si vous êtes sélectionné, vous êtes probablement la seule personne au monde qui correspond à ce patient, donc c’est vraiment important.”

Les parents des jumeaux, Sanjay et Nipa, ont été extrêmement reconnaissants lorsqu’ils ont entendu parler de la conduite de Sano.

“C’est très réconfortant de voir qu’il y a des gens qui sont prêts à donner de leur temps pour aider nos filles”, a déclaré Sanjay. “Tout ce qu’il faut, c’est un match et nous sommes donc optimistes et dans ce cas, c’est tout ce que vous pouvez vraiment être.”

La campagne a lieu les 24 et 25 novembre sur le campus de Western. Plus d’informations peuvent être trouvées en ligne.