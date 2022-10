Un étudiant de l’Université du Kentucky décède à Séoul

LEXINGTON, Ky. (AP) – Un étudiant de l’Université du Kentucky qui étudiait en Corée du Sud était l’une des plus de 150 personnes tuées lorsqu’une immense foule de fêtes d’Halloween a fait irruption dans une ruelle étroite d’un quartier nocturne de Séoul, a annoncé dimanche l’école.

Anne Gieske, une étudiante en soins infirmiers du nord du Kentucky, est décédée samedi soir dans la cohue de personnes dans le quartier d’Itaewon à Séoul, a déclaré le président de l’Université du Kentucky, Eli Capilouto, dans un communiqué publié sur le site Web de l’école.

Gieske étudiait en Corée du Sud ce semestre avec un programme d’études à l’étranger, a déclaré Capilouto. L’université compte également deux autres étudiants et un membre du corps professoral, mais ils ont été contactés et ils sont en sécurité, a-t-il déclaré.

“Nous avons été en contact avec la famille d’Anne et fournirons tout le soutien que nous pourrons – maintenant et dans les jours à venir – alors qu’ils font face à cette perte indescriptible”, indique le communiqué.

L’université est située à Lexington, Kentucky. L’école a offert des ressources en ligne et par téléphone aux élèves en deuil, y compris les services d’un clinicien en santé mentale. L’université compte près de 80 étudiants sud-coréens, selon le communiqué.

“En tant que communauté, c’est une responsabilité sacrée que nous devons assumer – être là les uns pour les autres dans les moments de pure joie et dans ceux de profonde tristesse”, a déclaré Capilouto. “C’est ce que font les communautés compatissantes.”

On ne sait toujours pas ce qui a poussé la foule à se précipiter dans l’allée en descente, et les autorités ont promis une enquête approfondie. Des témoins ont déclaré que les gens tombaient les uns sur les autres «comme des dominos» et que certaines victimes saignaient du nez et de la bouche pendant la RCR.

The Associated Press