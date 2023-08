Un étudiant de l’Université de Princeton plaide coupable d’avoir participé à l’attaque du 6 janvier contre Capitol

Un homme qui était étudiant à l’Université de Princeton lorsque le FBI l’a arrêté pour des accusations liées à l’émeute du Capitole américain a plaidé coupable lundi d’avoir participé à l’attaque d’une foule contre des policiers lors de l’un des affrontements les plus violents du 6 janvier 2021.

Larry Fife Giberson était en première ligne lorsque des émeutiers ont attaqué des policiers dans un tunnel sur la terrasse inférieure ouest du Capitole. Giberson, 22 ans, de Manahawkin, New Jersey, a fait signe à d’autres émeutiers d’entrer dans le tunnel, puis s’est joint à une poussée coordonnée contre des agents gardant une entrée du bâtiment, selon un dossier du tribunal.

Giberson a essayé en vain de lancer un chant de « Drag them out! » puis a encouragé les émeutiers en utilisant des armes et du gaz poivré contre la police dans le tunnel, selon l’affidavit d’un agent du FBI. Giberson est resté dans la région pendant environ une heure, indique l’affidavit.

Giberson a plaidé coupable à une accusation de crime d’ingérence dans la police pendant un désordre civil, selon les archives judiciaires. Le juge de district américain Carl Nichols doit le condamner le 1er novembre. Le juge lui a permis de rester libre jusqu’à sa condamnation.

Giberson était inscrit à Princeton en tant que premier cycle lorsqu’il a été arrêté en mars pour des accusations liées aux émeutes. Lundi, un porte-parole de l’université a refusé de répondre aux questions sur le statut d’inscription de Giberson.

Charles Burnham, un avocat de Giberson, n’a pas immédiatement répondu aux e-mails et à un appel téléphonique demandant des commentaires.

Giberson portait un chapeau « Make America Great Again » et un drapeau Trump autour du cou lorsqu’il a rejoint l’attaque du 6 janvier, qui a perturbé la session conjointe du Congrès pour certifier la victoire électorale du président Joe Biden sur Donald Trump.

Le FBI a publié des images de Giberson sur les réseaux sociaux pour demander l’aide du public pour l’identifier. Les détectives en ligne ont également publié des images de Giberson en utilisant le surnom de hashtag « #DragThemOut ».

Les enquêteurs ont fait correspondre des photos de Giberson du Capitole à plusieurs images trouvées sur Instagram et sur le site Web de l’Université de Princeton, selon le FBI.

Environ 1 100 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés à l’émeute du Capitole. Plus de 600 d’entre eux ont plaidé coupable. Plus de 100 autres ont été condamnés par des juges ou des jurys après des procès à Washington, DC