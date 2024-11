Un étudiant de l’UCF parmi les deux tués dans une fusillade au centre-ville d’Orlando

Les deux personnes tuées tôt vendredi dans un fusillade de masse au centre-ville d’Orlando ont été identifiés comme étant Timothy Schmidt Jr., 19 ans, et Tyrek Hill, 25 ans, selon le département de police d’Orlando.

OPD a fourni samedi après-midi les noms et âges des deux hommes. Aucun détail supplémentaire n’était disponible sur Hill.

Schmidt, de Weston, était étudiant en première année à l’Université de Floride centrale, selon une page GoFundMe créée pour sa famille. Schmidt étudiait avec l’ambition de « suivre les traces de son père en tant qu’homme d’affaires prospère », selon la collecte de fonds organisée par Jacob Engozi de Fort Lauderdale.

Les deux hommes faisaient partie des neuf personnes abattues – et sept blessées – lors de la mêlée qui a commencé peu après 1 heure du matin sur Central Boulevard et Orange Avenue lors d’une célébration d’Halloween réunissant plusieurs milliers de personnes, selon les informations. Quelques minutes plus tard, d’autres coups de feu ont été entendus dans Washington Street et Orange Avenue.

Jaylen Edgar, 17 ans, a été rapidement maîtrisé et menotté par la police après la deuxième salve de coups de feu alors qu’il rejoignait une foule de personnes paniquées qui tentaient de fuir, selon les autorités et les images des caméras de surveillance. Edgar fait face à deux chefs de meurtre au premier degré et sept de tentative de meurtre et a renoncé à comparaître devant le tribunal pour mineurs samedi matin.

La police a indiqué qu’une dixième personne avait été blessée après être tombée et piétinée par la foule en fuite. Les blessés sont âgés de 19 à 39 ans, selon la police. Deux personnes ont été signalées dans un état critique.

Dès samedi après-midi, le Collecte de fonds GoFundMe car Schmidt avait récolté plus de 35 000 $ grâce à plus de 900 dons.

« Veuillez vous joindre au chapitre Alpha Epsilon Pi Nu Delta du centre de la Floride pour collecter des fonds pour la famille de Timothy Schmidt Jr, car Tim a été tragiquement et innocemment assassiné lors d’une fusillade au centre-ville d’Orlando dans les heures qui ont suivi Halloween, le 1er novembre 2024 », indique la page. . « C’était une personne extraordinaire, un fils aimant, un ami attentionné, un joueur de football talentueux, un coéquipier extraordinaire, une âme bienveillante, un étudiant travailleur et un individu doté d’un cœur extrêmement chaleureux et d’un sens de l’humour plein d’esprit. »

Avec un objectif de 50 000 $, la page GoFundMe indique que tous les bénéfices seront reversés à son père, Timothy Schmidt Sr., pour les frais funéraires et autres frais associés au décès de son fils.

Schmidt Sr. a déclaré qu’on lui avait dit que son fils avait reçu une balle en plein cœur et qu’il ne savait probablement pas ce qui se passait.

À la suite du décès de son fils, il a déclaré avoir reçu plus de 1 000 messages de camarades de classe, d’anciens coéquipiers de football, d’entraîneurs, d’enseignants et de parents.

« C’est la personne la plus authentique et la plus attentionnée que j’ai jamais côtoyée », a déclaré Schmidt Sr.

Le meilleur ami de Schmidt Jr., Simon Gonzalez, était en visite du sud de la Floride et était avec Schmidt la nuit de la fusillade, mais il l’a perdu dans le chaos.

Les deux ont grandi ensemble, devenant d’abord amis en troisième année, puis ravivant leur amitié au lycée. Ils adoraient rire de blagues intérieures et passer du temps chez Schmidt Jr. à jouer au football ou à se prélasser dans le bain à remous.

Schmidt Jr. était le genre de personne qui ne se souciait pas de ce que pensaient les autres, a déclaré Gonzalez. Il était réservé, mais intérieurement, il se souciait profondément des autres.

« Tim n’était vraiment pas le plus expressif », a-t-il déclaré, « mais au fond, il se souciait vraiment beaucoup d’un groupe de gens. Plus que vous ne le pensez.

En réponse à la fusillade, le maire Buddy Dyer a déclaré vendredi après-midi l’état d’urgence pour une semaine à Orlando, interdisant aux bars du centre-ville de vendre de l’alcool après minuit et soumettant le quartier à un couvre-feu à 1 heure du matin. Le couvre-feu prévoit des exemptions pour toute personne se rendant au travail ou en revenant, les membres des médias ainsi que les travailleurs médicaux et d’urgence.

Les restrictions devraient expirer vendredi à 17 heures mais peuvent être prolongées par un vote du conseil municipal.

Même si environ 100 policiers patrouillaient dans les rues du centre-ville d’Orlando pendant l’événement d’Halloween, le chef Eric Smith a déclaré vendredi qu’il augmentait la présence policière au centre-ville pendant le week-end. Le week-end d’Halloween est traditionnellement une période bruyante au centre-ville.

La mort de Schmidt et Hill a porté le nombre total d’homicides à Orlando cette année à 19, contre 35 pour la même période l’année dernière, selon les chiffres de l’Orlando Sentinel.

Le rédacteur en chef de Metro, Brian Bell, a contribué à ce rapport.