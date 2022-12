Un étudiant de l’Ontario a accumulé des milliers de dollars de dettes en raison d’un retard inexpliqué du RAFEO

Denise Daley dit qu’elle et sa famille mangent peu mais des nouilles en raison d’un retard de plus de trois mois dans ses paiements d’aide aux étudiants de l’Ontario.

Sans les 36 000 $ dont elle a besoin pour les frais de scolarité, les fournitures et les frais de subsistance, la mère veuve de deux enfants a été forcée d’accumuler des factures en retard, de manquer des paiements de loyer et de ruiner sa cote de crédit en s’endettant de milliers de dollars – tout cela à cause d’un problème, dit-elle la province ne voulait pas le reconnaître ni lui expliquer.

“Chaque fois que j’essayais de faire quelque chose, je me faisais arrêter”, a déclaré Daley à CBC Toronto.

L’étudiante de deuxième année du Kikkawa College de Toronto a déclaré qu’elle appelait le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) au moins une fois par jour, sans jamais obtenir de communication avant d’être déconnectée. Le bureau d’aide financière de Daley, avec lequel elle est restée en contact fréquent, n’a pas pu obtenir plus d’informations.

“C’était vraiment déprimant, déprimant et horrible”, a déclaré Daley, qui a finalement reçu l’argent fin novembre, plus de trois mois après le début de son année scolaire.

Les étudiants attendent près de 4 mois, selon le porte-parole du NPD

La province a déclaré à CBC News que les retards du RAFEO n’affectent qu’un “très petit nombre” des près de 250 000 étudiants de niveau postsecondaire qui reçoivent les paiements. Mais Daley a déclaré que trois autres élèves de sa seule classe étaient dans le même bateau jusqu’à très récemment. Et la porte-parole du NPD pour les collèges et universités, Laura Mae Lindo, a déclaré qu’elle en entendait parler d’autres dans toute la province.

“La grande chose que nous entendons en ce moment, c’est que les délais d’attente pour que le RAFEO soit décidé sont passés de huit à 10 semaines à près de quatre mois”, a déclaré le député provincial de Kitchener Centre à CBC Toronto.

La députée provinciale Laura Mae Lindo, porte-parole du NPD en matière de collèges et d’universités, dit avoir entendu parler d’étudiants attendant jusqu’à quatre mois pour les paiements du RAFEO. Lindo dit que certains abandonnent parce qu’ils ne peuvent pas attendre aussi longtemps. (Kate Bueckert/CBC)

“Et le gouvernement a juste en quelque sorte dit:” Oh, maintenant, nous faisons cela en 16 semaines “, mais une attente de quatre mois pour recevoir votre paiement du RAFEO est une attente énorme … Certaines personnes ont en fait décidé de reporter leur entrée à l’université. C’est donc un énorme problème », a ajouté Lindo.

“Beaucoup d’étudiants demandent simplement de la transparence”, a-t-elle déclaré. À l’heure actuelle, trop d’étudiants à travers la province se retrouvent dans cette situation et auraient pu faire des choix différents en matière de travail ou de cours s’ils savaient à l’avance que la situation serait comme celle-ci, a déclaré Lindo à CBC News.

Elle a dit qu’il est essentiel de reconnaître qu’il y a un problème dans le système, mais c’est quelque chose qui ne se produit pas en ce moment et c’est une source de frustration pour de nombreux étudiants.

Nulle part où appeler

Kara Wheeler, qui en est à sa troisième année d’études en travail social au campus de l’Université Wilfrid Laurier à Brantford, est l’une d’entre elles.

Wheeler a fait une demande au RAFEO à la mi-juillet. Le portail du RAFEO, qui indiquait sa date d’approbation estimée, “n’arrêtait pas de changer et de changer”, a-t-elle déclaré. À un moment donné, le site a estimé qu’elle obtiendrait son approbation en novembre, quatre mois après avoir postulé.

Le retard, qui l’avait déjà obligée à payer son loyer en retard, commençait à l’inquiéter en classe.

“Je suis là depuis 12 heures et je pense, comment vais-je manger?” dit Wheeler.

Incapable de trouver un moyen de contacter le RAFEO, Wheeler a contacté son député provincial, Wayne Gates, qui représente Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake et Fort Erie. Gates est intervenu dans son cas.

Ses paiements du RAFEO ont été approuvés peu de temps après, mais toujours plus tard que toutes les années précédentes. Elle a dit qu’un document supplémentaire qu’elle doit déposer avec sa demande est le même que les années précédentes.

L’expérience l’a laissée frustrée de devoir franchir cette étape.

“Pourquoi n’y a-t-il pas de numéro de téléphone que je puisse appeler ? Pourquoi n’y a-t-il aucun point de contact pour écouter une question ou une préoccupation ?” dit-elle.

Le ministère reconnaît certains retards

La ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop, qui a précédemment nié un arriéré, n’a pas accepté la demande de CBC Toronto pour une entrevue de trois minutes cette semaine.

Cependant, l’attachée de presse du ministre, Liz Tumoi, a déclaré “qu’il y a des retards pour un très petit nombre d’étudiants avec des examens complexes”. Elle a déclaré à CBC Toronto que les retards n’étaient “ni de grande ampleur ni inhabituels”.

Lorsqu’on lui a demandé si le ministre croyait que des améliorations devaient être apportées à la prestation des services et à la communication avec les clients du RAFEO, étant donné certains des problèmes, le ministère n’a pas répondu directement à la question, mais a noté que les élèves devraient parler aux bureaux d’aide financière de leur école ou consulter le Site Web du RAFEO.

La ministre des Collèges et Universités de l’Ontario, Jill Dunlop, a refusé une demande d’entrevue de CBC Toronto, mais son ministère reconnaît maintenant qu’il y a des retards pour un très petit nombre d’étudiants. (Steve Russell/La Presse Canadienne)

Tuomi a déclaré que le ministère recommandait aux étudiants de présenter une demande au RAFEO environ trois mois avant le début de leur période d’études. Plusieurs bureaux d’aide financière dans les écoles de la province ont indiqué des périodes plus courtes dans les délais recommandés disponibles pour les étudiants qui postulent cette année.

Un certain nombre d’étudiants qui se sont retrouvés dans des situations similaires à celle de Daley cette année ont déclaré à CBC News que leur approbation avait pris plusieurs semaines de plus que les années précédentes, mais ils n’avaient aucune raison de croire que ce serait le cas à l’avance.

Quant à Daley elle-même, elle veut une explication et des excuses de Dunlop. Elle souhaite également que le système soit réparé afin que cela n’arrive pas à son année prochaine ou à d’autres étudiants qui entrent en janvier.

“Je m’en sortais vraiment très bien et je payais toutes mes affaires à temps. Et ça m’a vraiment foutu en l’air.”