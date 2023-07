Un étudiant de Lockport remporte une médaille aux championnats SkillsUSA – Shaw Local

Emily Do, élève du Lockport Township High School, a obtenu une reconnaissance nationale et une médaille d’argent en architecture aux championnats SkillsUSA 2023 à Atlanta, en Géorgie, le 22 juin.

Au total, 1 250 médailles d’or, d’argent et de bronze ont été remises aux étudiants le 23 juin lors de la session de remise des prix SkillsUSA. De nombreux gagnants ont également reçu des prix de l’industrie, des outils de leur métier ou des bourses d’études. Des certificats de points de compétence ont également été décernés aux médaillés nationaux pour avoir atteint un score seuil dans leur épreuve en tant qu’indicateur de compétence et de préparation au travail.

Les étudiants ont été invités à l’événement en raison de leurs performances exceptionnelles au niveau de l’État lors de concours de carrière organisés plus tôt ce printemps. Lors des championnats SkillsUSA, chaque étudiant a démontré ses compétences techniques, ses compétences en milieu de travail et ses compétences personnelles dans l’une des 110 compétitions pratiques comprenant la robotique, la technologie automobile, le dessin, la justice pénale, la maintenance aéronautique et la prise de parole en public.