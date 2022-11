Un étudiant de la SMU décède d’une suspicion de méningite à méningocoque

Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Écosse enquêtent sur un cas suspect de méningite à méningocoque après le décès d’un étudiant de l’université d’Halifax.

Dans un communiqué de presse, Nova Scotia Health indique que le cas se trouve dans la zone ouest de la province, bien que l’étudiant ait fréquenté l’Université Saint Mary’s. L’étudiant est décédé à l’hôpital ce week-end.

Aucun détail sur l’étudiant n’a été dévoilé.

L’autorité sanitaire dit qu’elle a déjà identifié et été en contact avec ceux qui pourraient avoir été directement exposés à la personne.

“Pour le moment, rien n’indique un risque accru pour le grand public ou la communauté de l’Université Saint Mary’s”, a déclaré le Dr Jesse Kancir, médecin hygiéniste régional, dans le communiqué de presse.

“La méningite bactérienne ne se transmet pas par contact occasionnel, comme s’asseoir à côté ou parler avec quelqu’un qui est atteint de la maladie.”

Selon la santé publique, les bactéries qui peuvent causer la méningococcie se propagent par les sécrétions directes du nez et de la bouche lors d’activités telles que les baisers et le partage de nourriture, de boissons, de bouteilles d’eau, de brosses à dents, d’ustensiles de cuisine, de cigarettes et d’autres produits et appareils pour fumeurs.

“La santé publique s’est concentrée sur l’identification et le contact avec ceux qui ont été directement exposés afin qu’ils puissent recevoir des antibiotiques prophylactiques pour empêcher la propagation de la maladie”, a déclaré Kancir.

Kancir dit qu’aucun autre cas n’a été identifié pour le moment.

La Dre Lisa Barrett, experte en maladies infectieuses en Nouvelle-Écosse, a déclaré mercredi à CTV News que la maladie ne se propage pas comme les autres virus respiratoires.

“Il faut un contact plus prolongé et un contact étroit pour la plupart des mauvaises souches de bactéries qui provoquent la propagation de la méningite, et en particulier, ce que nous appelons le méningocoque”, a déclaré Barrett.

“Et je pense qu’il est important de reconnaître qu’il existe des vaccins destinés à prévenir certains types de méningite et si vous êtes éligible pour ceux-ci, sortez et assurez-vous que tout le monde est dans une situation bien vaccinée. Ce n’est pas juste des virus respiratoires, il y a d’autres maladies que nous pouvons prévenir avec des vaccins.”

Actuellement, il n’existe aucun vaccin qui protège contre toutes les causes de méningite à méningocoque. Le programme de vaccination financé par l’État de la Nouvelle-Écosse fournit actuellement le vaccin monovalent contre le méningocoque C à l’âge de 12 mois et, dans le cadre du programme de vaccination scolaire de 7e année, avec le vaccin quadrivalent contre le méningocoque A, C, Y, W135.

Les responsables de la santé ajoutent que le vaccin contre le méningocoque B ne fait pas partie du programme de vaccination financé par l’État en Nouvelle-Écosse, mais qu’il est disponible pour ceux qui sont identifiés comme étant en contact étroit avec un cas de méningocoque ou qui présentent un risque plus élevé de maladie méningococcique.

Les symptômes de la maladie peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête, une raideur de la nuque, des éruptions cutanées, une sensibilité à la lumière et des changements dans le niveau de vigilance.

La santé publique recommande de consulter immédiatement un médecin si vous tombez malade avec l’un de ces symptômes.

Plus d’informations sur la maladie sont disponibles en ligne.