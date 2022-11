Un étudiant de la classe 12 de Bengaluru joue «Vande Mataram» à la flûte à bord du Vande Bharat Express

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré le premier Vande Bharat Express du sud de l’Inde le vendredi 11 novembre. Maintenant, une vidéo d’un élève de 12e année, qui est monté à bord du train nouvellement inauguré jouant Vande Mataram à la flûte, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le bureaucrate des chemins de fer Ananth Rapunagudi a partagé la vidéo de l’adolescent sur Twitter. On peut voir le garçon identifié comme étant Aprameya Seshadri jouer mélodieusement la chanson nationale à la flûte alors que le train traverse différents endroits.

D’autres passagers qui sont montés à bord du train se sont rassemblés autour de lui pour assister à sa performance spéciale qui a insufflé l’esprit de patriotisme chez beaucoup. Tout en partageant la vidéo, Rapunagudi a écrit: “Aprameya Seshadri, une 12e étudiante de Bengaluru, jouant le merveilleux air de Vande Mataram à la flûte.” Regardez la vidéo ici :

En plus de cela, le bureaucrate des chemins de fer a également donné un aperçu des nouveaux slogans développés pour la course inaugurale du nouveau train qui a été scandé par le groupe de petits scouts et guides. Jetez-y un œil ci-dessous :

Le nouveau #VandeBharat slogans développés pour la course inaugurale et ce groupe de scouts et de guides les chantant et profitant de la balade ! #VandeBharatTrain #VandeBharatExpress pic.twitter.com/ItWqiRqNLv — Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) 11 novembre 2022

Notamment, le Premier ministre Modi a dirigé l’événement inaugural aux côtés d’un grand nombre de personnalités politiques de premier plan, dont le ministre en chef du Karnataka Basavaraj Bommai, le ministre de l’Union des chemins de fer Ashwini Vaishnaw, le ministre de l’Union du charbon Pralhad Joshi et le gouverneur du Karnataka Thaawar Chand Gehlot. Pour ceux qui ne le savent pas, le premier Vande Bharat Express du sud de l’Inde est le cinquième train de la série Vande Bharat conçu pour améliorer la connectivité entre Chennai, Mysuru et Bengaluru. Selon certaines informations, le train dispose de 14 voitures bien équipées avec des portes automatiques, des points d’accès Wi-Fi, des sièges confortables et un système d’information audiovisuel des passagers basé sur le GPS.

Le premier Vande Bharat Express a été lancé en février 2019 et reliait New Delhi à Varanasi. Le deuxième a commencé à circuler de New Delhi à Shri Mata Vaishno Devi Katra en octobre 2019. Le troisième train qui relie Mumbai Central à Gandhinagar Capital a été lancé en septembre de cette année, suivi du quatrième de New Delhi à la gare d’Amb Andaura en octobre. .

