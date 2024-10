Un étudiant de la BU MELS reçoit un prix pour sa présentation de recherche au RiboClub – Actualités

Reid Opperman, étudiant à l’Université de Brandon (BU), a certainement fait sa marque avec sa présentation au RiboClub.

Étudiant au programme de maîtrise en sciences (environnement et sciences de la vie) de la BU, Opperman a partagé son travail dans une présentation de 15 minutes avec RiboClub, une réunion virtuelle mensuelle d’experts et d’étudiants de partout au Canada dans le domaine de la biologie de l’ARN. Sa présentation sur sa recherche sur le cancer du sein était si impressionnante qu’il a été choisi par un petit comité d’étudiants pour recevoir le prix de la meilleure présentation MSc pour les sessions RiboClub 2023-24.

« Il y a eu de nombreuses présentations formidables du RiboClub tout au long de l’année, j’ai donc été surpris lorsque j’ai découvert le prix », a déclaré Opperman, dont le prix était accompagné d’un prix en espèces de 250 $. « Chaque fois que vous remportez un prix pour la présentation de vos découvertes, vous vous sentez fier et cela vous donne un regain de confiance et de motivation pour continuer à faire avancer votre travail. »

En tant que membre du laboratoire de recherche moléculaire et cellulaire sur le cancer du sein de la BU du Dr Mousumi Majumder, Opperman étudie si la présence de certains microARN (ARNm) modifie la façon dont les cellules cancéreuses du sein réagissent aux médicaments de chimiothérapie, rendant éventuellement les cellules cancéreuses plus résistantes au traitement. En comprenant mieux comment les cellules cancéreuses du sein réagissent au stress et à la chimiothérapie, la recherche pourrait conduire à de nouvelles façons de rendre les traitements plus efficaces, en particulier dans les cancers qui ont développé une résistance aux thérapies actuelles.

« Il s’agit d’une excellente reconnaissance pour Reid et pour notre programme de recherche de maîtrise à la BU », a déclaré le Dr Majumder. « Le RiboClub est un endroit idéal permettant aux chercheurs en ARN de se connecter, de collaborer, de discuter de projets de recherche à travers des présentations et d’obtenir des avis d’experts. La réunion est devenue si influente que même le professeur Victor Ambros, lauréat du prix Nobel de physiologie et médecine 2024 pour ses découvertes de microARN, a mentionné RiboClub dans son entretien officiel après avoir été informé du prix. Je suis très fier que Reid ait mérité ce grand honneur ! »

Reid Opperman, quatrième en partant de la gauche, pose avec des membres du laboratoire de recherche cellulaire et moléculaire sur le cancer du sein de la BU. Le laboratoire est dirigé par le Dr Mousumi Majumder, quatrième en partant de la droite.