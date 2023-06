Un étudiant de Kaneland remporte une bourse de 1 000 $ de la Deja Family Foundation – Shaw Local

SUGAR GROVE – Abbey Mondi de l’école secondaire Kaneland est la récipiendaire de la bourse commémorative de la famille Deja, a récemment annoncé la Fondation de la famille Deja.

La bourse de 1 000 $ a été présentée à Mondi lors de la soirée de remise des prix du lycée Kaneland le 18 mai, selon un communiqué de presse.

Mondi était membre de la National Honor Society et président de la classe 2023. Elle a également participé à la chorale de l’école, au conseil étudiant, aux langues du monde, au Key Club, au cheerleading et au Kaneland Krier. Mondi fait du bénévolat chez Beautiful U Ministries and Resale Shop, des organismes de bienfaisance locaux et des services communautaires.

Elle fera une majeure en administration des affaires et une mineure en espagnol à l’Augustana College.

La Fondation de la famille Deja offre une aide communautaire et des bourses à la mémoire de la famille Deja. La bourse est décernée à un lycéen qui fait preuve de service, de leadership, de gentillesse et sert d’exemple à la communauté.

Pour information, visitez dejaschultzhomes.com/deja-family-foundation ou appelez le 630-708-2424.