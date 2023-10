Un aperçu complet de l’actualité locale, régionale et nationale du jour, des événements détaillés, des dernières nouvelles et des mises à jour météorologiques sont fournis par l’équipe d’actualités d’ABC 6.

(ABC 6 News) – Plus tôt dans la journée, des étudiants en économie de 11e année du lycée John Marshall ont occupé le devant de la scène lors de la journée de présentation des affaires du centre-ville au Château Théâtre.

L’événement fait partie du programme d’équité dans l’environnement bâti de la ville, qui comprend un projet d’un mois et un partenariat entre l’école et la ville. Le programme s’efforce d’ouvrir les portes aux femmes de couleur.

« Cela leur montre qu’il existe une possibilité de changement », a déclaré la directrice du programme, Julie Brock. “Il existe une possibilité de croissance et ils constituent une voix extrêmement importante que nous devons écouter lorsque nous réfléchissons à la manière dont nous grandissons et à la manière dont nous évoluons au centre-ville et dans l’ensemble de notre communauté.”

Des boulangeries aux librairies, les étudiants ont présenté un certain nombre d’idées dans l’espoir d’augmenter la circulation au centre-ville.

Les étudiants ont exploré divers espaces du centre-ville et ont créé non seulement des plans d’affaires, mais aussi des pages de médias sociaux pour leur entreprise proposée afin de mettre en pratique leurs compétences en marketing.

« En faisant sortir les enfants de la communauté et en leur permettant d’apprendre par la pratique, c’est là que nous en aurons le plus pour notre argent en matière d’éducation », a déclaré Susan Bender, professeur d’économie à John Marshall. « La quantité d’apprentissage que les enfants ont retiré de ce programme est incroyable et le programme n’attire pas seulement l’attention dans la ville médicale. »