Un étudiant de Harvard Junior High remporte le concours national de rédaction bilingue – Shaw Local

Isabella Lazaro, élève de huitième année de Harvard Junior High, a été reconnue comme la première lauréate du concours de rédaction de l’Association nationale pour l’éducation bilingue.

Choisi parmi plus de 400 autres candidats, Lazaro recevra une récompense de 500 $, un certificat de la National Association for Bilingual Education et le trophée NABE Shining Star, selon un communiqué de presse du Harvard School District 50.

Lazaro présentera son essai primé aux participants lors du déjeuner de remise des prix NABE 2023 le 24 février au Oregon Convention Center.

NABE est une organisation nationale à but non lucratif dédiée à la représentation et à la défense des étudiants bilingues et multilingues, ainsi que des éducateurs bilingues et bilingues.