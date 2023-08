Un étudiant de Glenbard North accusé d’avoir fait des remarques menaçantes à l’égard du directeur – Shaw Local

Un élève a été inculpé d’un chef de conduite désordonnée pour avoir prétendument fait une remarque menaçante à l’encontre du directeur de l’école secondaire Glenbard North, ont indiqué les autorités.

Zachary Kurzeja, 18 ans, du bloc 600 de Matthews Lane, Carol Stream, a comparu lors d’une audience sur la caution le 25 août au cours de laquelle le juge Joshua Dieden a fixé la caution à 250 000 $, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Le 24 août, Kurzeja était à l’école lorsqu’il aurait déclaré à une autre personne de l’école : « Hé, mec, si tu as entendu quelqu’un tirer sur le directeur dans la tête, ne me regarde pas. Après une enquête sur l’affaire, Kurzeja a été placé en détention plus tard dans la journée sans incident, selon le communiqué.

« Alors que l’année scolaire vient de commencer, je tiens à rappeler à tout le monde que mon bureau prend très au sérieux toute menace de violence visant une école et que toute personne soupçonnée d’avoir proféré une telle menace fera l’objet d’une enquête et sera inculpée en conséquence », a déclaré le procureur de l’État du comté de DuPage, Robert Berlin. dans la version. « Je remercie les autorités de Glenbard North High School d’avoir contacté les forces de l’ordre ainsi que le service de police de Carol Stream pour leur réponse rapide dans cette affaire. »

« Il est impératif que nos enfants bénéficient d’un environnement d’apprentissage sûr et exempt de menaces de violence », a déclaré le chef de la police de Carol Stream, William Holmer, dans le communiqué. « Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre ces incidents à la légère et nous ferons tout notre possible pour maintenir la sécurité des élèves et du personnel de nos écoles. »