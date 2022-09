Un étudiant de Géorgie entre dans un bar avec une carte Pokémon et perd connaissance après 4 bières

Un étudiant de l’Université de Géorgie a récemment fait la une des journaux après avoir réussi à entrer dans un pub à l’aide d’une carte Pokémon. C’était choquant parce que l’étudiant est mineur et qu’il a utilisé la carte Pokémon Charizard pour entrer dans les pubs et boire de la bière. Il a été confronté à la police lorsqu’il a été retrouvé inconscient dans son dortoir après avoir vomi, à la suite de quoi un employé de l’institut l’a dénoncé.

L’incident a été couvert par la publication du journal étudiant The Red & Black et il a rapporté que des responsables de l’UGAPD (département de police de l’Université de Géorgie) avaient été appelés à la vue alarmante de l’étudiant malade. Les policiers ont trouvé l’étudiant allongé inconscient sur son lit, à côté de son colocataire.

Lorsqu’ils ont essayé de l’interroger sur ce qui l’avait rendu inconscient, il n’a pas répondu, mais son pouls s’est avéré normal. Il s’est réveillé désorienté après avoir été de nouveau secoué et interrogé, a avoué qu’il avait bu quatre bières et n’avait pris aucune drogue. Lorsqu’on lui a demandé s’il prenait des médicaments, il a répondu par l’affirmative et a dit qu’il avait de la mélatonine.

Les agents ont déterminé qu’il était mineur et qu’il consommait illégalement de l’alcool. Une équipe de soutien médical est arrivée au dortoir tôt le matin pour évaluer l’état de l’étudiant puisqu’il avait refusé d’être transporté à l’hôpital. Il a bénéficié d’une amnistie médicale en gardant à l’esprit qu’il était mineur. Aucune accusation n’a été portée.

Pour les non-initiés, une carte Pokemon Charizard est l’une des cartes les plus chères et les plus rares parmi les objets de collection de poche populaires. Les fonctionnaires n’ont aucune idée de la façon dont l’étudiant a réussi à entrer dans le bar à l’aide d’une carte prestigieuse.

