Un étudiant de 33 ans arrêté pour le meurtre d’une grand-mère de 47 ans retrouvée poignardée au cou

UN ÉTUDIANT a été arrêté en lien avec le meurtre d’une grand-mère qui a été retrouvée poignardée au cou.

Michelle Hanson, 47 ans, a été retrouvée morte dans une maison de Brady Street, Sunderland, le 3 décembre.

Alexander Carr, 32 ans, qui a été arrêté en lien avec la mort de Michelle Hanson

Elle a été retrouvée morte dans une maison de Sunderland le 3 décembre

La police de Northumbria a déclaré qu’Alexander Carr, 33 ans, avait été arrêté à Londres mercredi soir. Il reste en garde à vue.

La famille de Hanson a publié une déclaration la semaine dernière demandant au public de l’aider à obtenir justice pour sa mère

Sa fille Shannon Brown, 29 ans, a déclaré: “C’est déchirant pour nous, en tant que famille, de savoir que nous ne la reverrons plus jamais.

« Ma mère était une personne attentionnée, gentille et aimante. Elle ne blesserait jamais personne, même si quelqu’un faisait quelque chose pour la blesser, elle lui pardonnerait parce qu’elle voyait toujours le bien chez les gens.

“S’il vous plaît, si vous avez des informations qui peuvent aider la police dans son enquête, n’hésitez pas à les contacter.”

Aujourd’hui, l’inspecteur-détective en chef Graeme Barr, à la tête de l’enquête policière, a déclaré: “Tout d’abord, nos pensées continuent d’être avec la famille de Michelle en cette période dévastatrice et nos agents spécialement formés continueront de les soutenir de toutes les manières possibles.

“Sa famille mérite des réponses et nous nous engageons à découvrir ce qui s’est passé et à traduire en justice toute personne impliquée.

“Nous voudrions remercier le public pour son aide jusqu’à présent et demandons à tous ceux qui ont des informations qui ne se sont pas encore manifestées de contacter la police.

“Nous demandons également aux gens d’éviter toute spéculation qui pourrait compromettre l’enquête en cours.”

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police de Northumbria via la page Tell Us Something du site Web de la force ou en appelant le 101 en citant le journal NP-20220312-0434.