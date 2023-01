Un étudiant de 22 ans qui est tombé à 60 pieds d’une fenêtre plate en installant des décorations de Noël “est décédé après que l’hôpital a refusé le traitement”

Une JEUNE étudiante en soins infirmiers est décédée après avoir subi une chute mortelle de son appartement au quatrième étage en Jordanie.

Dina Khalil, 22 ans, était originaire de la ville israélienne de Jadeidi-Makr et étudiait à Amman.

Elle est tombée d’un immeuble au quatrième étage à Amman Crédit : Flash d’information

La mort de Dina a choqué sa famille et ses amis Crédit : Flash d’information

Dina installait des décorations de Noël festives dans son appartement lorsqu’elle est tombée de la fenêtre du quatrième étage de son appartement.

Sa famille affirme que l’hôpital où elle a été envoyée a refusé de lui fournir des soins médicaux car Dina n’était pas en mesure de payer d’énormes frais médicaux à l’hôpital.

En réponse, les amis de Dina ont lancé une campagne de crowdsourcing pour collecter des fonds pour son traitement.

Son état a continué de s’aggraver alors qu’elle attendait d’être soignée.

Son père a parlé à des journalistes locaux de l’incident et a déclaré que le personnel de l’hôpital avait attendu qu’il soit “trop ​​tard”.

Il a déclaré: “Le personnel de l’hôpital a attendu longtemps avant de lui donner le traitement nécessaire et elle a perdu beaucoup de sang.”

Le représentant israélien à la Knesset, le Dr Ahmed Al-Tib, a rendu visite à Dina alors qu’elle était hospitalisée en Jordanie.

Après avoir rendu visite à Dina et parlé au médecin traitant, il a été décidé que Dina ne pouvait pas être transportée en Israël pour des soins supplémentaires.

Le Dr Al-Tib a déclaré: “Ce qui s’est passé avec l’étudiante Dina est triste, un incident douloureux et malheureux, et nous soutiendrons sa famille et ses collègues, moralement et financièrement.”

Après sa mort, Dina a été transférée au centre médical Rambam de Haïfa en Israël.

Les organes de Dina ont été donnés après sa mort et ont sauvé la vie de cinq personnes.

“Nous n’avons pas pensé à qui recevrait ses organes. L’important était de sauver des vies.

“Nous sommes très heureux de la décision, mais nous sommes désolés que ce soit ce qui est arrivé à notre fille bien-aimée.”

Le personnel hospitalier en Jordanie n’a pas encore répondu aux réclamations de la famille.

Elle avait des aspirations à devenir infirmière avant sa mort prématurée Crédit : Flash d’information