UN ÉTUDIANT s’est noyé après avoir été submergé par des vagues « violentes » alors qu’il pagayait dans la mer, selon une enquête.

Sujal Sahu, 21 ans, était à hauteur de poitrine dans l’eau à Clacton On Sea, Essex, avec cinq autres personnes lorsque le groupe a eu des difficultés.

Sujal Sahu s’est noyé en nageant à Clacton On Sea 1 crédit

Une enquête a appris comment ils ont été entraînés sous la jetée par le courant et se sont désespérément battus pour garder la tête hors de l’eau.

La plupart des amis, y compris l’ordinateur science Sujal, étudiant, ne savait pas nager.

Son copain a déclaré à l’enquête: « J’étais dans une telle panique. Les vagues s’écrasaient continuellement sur nous et nous emmenaient dans l’eau.

« Je me noyais, je ne pouvais plus respirer et je sentais sincèrement que j’allais mourir. »

L’amie a dit qu’elle avait entendu Sujal « crier plusieurs fois à l’aide » alors qu’il attrapait désespérément son bras.

L’étudiante « a rapidement lâché prise » lorsqu’une autre grosse vague s’est écrasée sur le groupe, a-t-elle ajouté.

Deux membres du groupe ont réussi à se rendre sur le rivage tandis que trois autres ont été secourus par les équipes d’urgence.

Une vaste recherche a été lancée pour Sujal mais son corps a été tragiquement retrouvé quatre jours plus tard, le 23 juillet.

Il s’est avéré qu’il était dans un « état de décomposition avancé » lorsque la RNLI l’a sorti de l’eau à trois miles de Clacton Pier.

Une autopsie à Colchester L’hôpital a déterminé que la cause du décès de Sujal était la noyade.

Le coroner principal d’Essex, Lincoln Brookes, a déclaré: « Il faisait très chaud et il y avait peu de vent. Je suis sûr que la mer leur paraissait très attrayante à tous.

« La famille demande à juste titre : ‘Pourquoi fallait-il que ce soit notre garçon qui n’ait pas survécu alors que tous les autres ont survécu ?’. »

Le coroner a jugé la mort de Sujal comme un accident à la suite de l’enquête.

Il a ajouté: « Ce que M. Sahu avait l’intention de faire était de se rafraîchir dans la mer, mais malheureusement et involontairement, cela a conduit à sa mort. »