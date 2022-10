Un étudiant de 19 ans tué après avoir poignardé près du campus universitaire, alors que les flics lancent une chasse à l’homme pour un couteau

Les COPS ont lancé une chasse à l’homme urgente pour un couteau après qu’un étudiant de 19 ans a été poignardé près d’un campus universitaire.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux de Wilmslow Road, Manchester, à 2 heures du matin ce matin après avoir été alertés de l’incident.

Un étudiant de 19 ans a été mortellement poignardé aux petites heures du matin Crédit : Google

Les flics ont établi qu’un homme de 19 ans avait été poignardé et la RCR a commencé sur les lieux.

L’homme a été transporté à l’hôpital mais est décédé tragiquement peu de temps après des suites de ses blessures.

Ses proches ont été informés et des agents spécialement formés ont été déployés pour les soutenir en cette période difficile.

Le surintendant détective Neil Jones de la division sud de la police du Grand Manchester a déclaré: “C’était un crime terrible qui a volé la vie d’un jeune homme et mes pensées vont à sa famille en cette période dévastatrice.

“Je comprends que cela causera de la détresse et de l’inquiétude à de nombreuses personnes à Fallowfield et à travers Manchester plus largement, y compris notre grande communauté étudiante.

“L’enquête en est à ses débuts, mais je peux vous assurer que nos agents travaillent 24 heures sur 24 et mènent des enquêtes approfondies pour établir toutes les circonstances entourant cet incident.

“Nous recherchons activement des pistes et poursuivrons sans relâche le délinquant pour nous assurer qu’il sera traduit en justice.

“Il y aura plus d’officiers dans les rues de Fallowfield et des environs au cours des prochains jours, effectuant des patrouilles à haute visibilité et en civil pour recueillir des renseignements et rassurer la communauté.

“La police du Grand Manchester organise une opération de sécurité des étudiants avec nos partenaires les mercredis, vendredis et samedis soirs où nos agents patrouillent dans les zones étudiantes la nuit, et ces efforts s’intensifieront et recevront des ressources supplémentaires.

“J’espère que cela rassurera la communauté et si quelqu’un a des informations sur cet incident ou a des inquiétudes, je vous exhorte à parler à ces officiers. Ils sont là pour vous aider et vous soutenir.”

Les flics ont exhorté toute personne ayant des informations à contacter GMP en appelant le 101 en citant le journal 240.

Alternativement, vous pouvez rapporter des informations ici.

Les informations peuvent également être partagées de manière anonyme via l’association caritative indépendante – Crimestoppers au 0800 555 111.