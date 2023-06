L’étudiant universitaire tué dans la tragédie du sous-marin Titan était « terrifié » par le voyage, a révélé sa tante.

Suleman Dawood, 19 ans, et son père, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada, étaient deux des cinq personnes qui ont été tuées sur le coup lorsque le submersible OceanGate a subi une « implosion catastrophique » à 1 600 pieds de l’épave du Titanic, selon les garde-côtes américains.

Les autres qui ont perdu la vie sont le milliardaire britannique Hamish Harding, le patron d’OceanGate Stockton Rush et le vétéran de la marine française Paul-Henri Nargeolet.

Une recherche à grande échelle a été lancée pour les personnes à bord après la disparition du Titan dimanche.

Azmeh Dawood, la sœur aînée de M. Dawood, le vice-président d’Engro Corporation, a déclaré que son neveu « n’était pas très partant », mais a ajouté qu’il s’était senti obligé de faire plaisir à son père, passionné par le Titanic qui a coulé. 14 avril 1912.

Parlant de chez elle à Amsterdam, elle a dit Nouvelles de la BNC: « Je pense à Suleman, qui a 19 ans, là-dedans, juste peut-être à bout de souffle… Ça a été paralysant, pour être honnête. »

Azmeh a ajouté: « Je ressens de l’incrédulité. C’est une situation irréelle.

Elle a poursuivi: « J’ai l’impression d’avoir été prise dans un très mauvais film, avec un compte à rebours, mais vous ne saviez pas jusqu’où vous comptez. »

Azmeh a admis qu’elle « avait personnellement du mal à respirer en pensant à eux », en disant: « Cela ne ressemble à aucune expérience que j’ai jamais eue ».

Elle a ajouté qu’elle ne serait jamais montée à bord du submersible, même si quelqu’un lui avait donné un million de dollars.

Ses commentaires interviennent après que le porte-parole des garde-côtes américains, le contre-amiral John Mauger, a déclaré que les débris trouvés étaient « compatibles avec la perte catastrophique de la chambre de pression ».

Il a ajouté : « Suite à cette décision, nous avons immédiatement informé les familles.

« Au nom de la Garde côtière des États-Unis et de l’ensemble du commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles. Je ne peux qu’imaginer ce que cela a été pour eux.

« Et j’espère que cette découverte apportera un peu de réconfort pendant cette période difficile. »

Les personnes à bord auraient été tuées sur le coup par l’implosion, selon les experts.

M. Dawood et sa famille, qui vivaient à Surrey, étaient les héritiers de la dynastie des affaires Dawood et parmi les personnes les plus riches du Pakistan.

Suleman était étudiant à l’Université de Strathclyde à Glasgow.

Avant la mort de l’adolescent, le professeur Sir Jim McDonald, principal et vice-chancelier, a posté: « Je vous écris avec le cœur lourd pour partager la nouvelle qu’un de nos étudiants, Suleman Dawood, est un passager à bord du submersible qui manque à l’appel. l’Atlantique Nord.

« Nous sommes profondément préoccupés par Suleman, son père et les autres personnes impliquées dans cet incident. Je sais que vous vous joindrez à moi pour envoyer nos pensées et nos prières à leurs familles et à leurs proches.

Suleman a été décrit comme « un grand fan de littérature de science-fiction et d’apprentissage de nouvelles choses », dans une déclaration de famille publiée plus tôt cette semaine.

La famille, y compris sa mère Christine et sa sœur Alina, avait passé un mois au Canada avant la plongée.

Une déclaration publiée par la famille Dawood sur Twitter ce soir a déclaré: « c’est avec un profond chagrin que nous annonçons le décès de Shahzada et Suleman Dawood.

« Nos fils bien-aimés étaient à bord du submersible Titan d’OceanGate qui a péri sous l’eau.

« Veuillez continuer à garder les âmes décédées et notre famille dans vos prières pendant cette difficile période de deuil.

« Nous sommes vraiment reconnaissants à tous ceux qui ont participé aux opérations de sauvetage. Leurs efforts inlassables ont été une source de force pour nous pendant cette période.

« Nous sommes également redevables à nos amis, notre famille, nos collègues et nos sympathisants du monde entier qui nous ont soutenus pendant notre heure de besoin.

« L’immense amour et le soutien que nous recevons continuent de nous aider à endurer cette perte inimaginable.

« Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des autres passagers du submersible Titan.

« Pour le moment, nous ne pouvons pas recevoir d’appels et demander que le soutien, les condoléances et les prières soient envoyés à la place. Les détails de leurs rites finaux dans ce monde seront bientôt annoncés.

Azmeh, qui avait reçu un diagnostic de sclérose en plaques progressive primaire en 2014 et avait été « réduite à être dans un fauteuil roulant », a déclaré qu’elle avait perdu le contact avec son frère ces dernières années.

Elle a déménagé d’Angleterre à Amsterdam afin d’avoir un accès plus facile au cannabis médical, ce que les membres de sa famille, y compris son frère, désapprouvaient.

Cependant, en apprenant la tragique nouvelle, elle s’était souvenue de son amour pour son frère.

Elle a dit: « ‘C’était mon petit frère, je l’ai tenu debout quand il est né. »

Azmeh a décrit Suleman comme « complètement bon », ajoutant qu’elle s’était toujours sentie proche de lui.

