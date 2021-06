Un étudiant de 18 ans tué et un autre adolescent blessé lors d’une fusillade sur le terrain d’athlétisme d’un lycée du New Jersey

Une communauté d’un lycée du NEW Jersey est sous le choc après qu’une fusillade sur le terrain de sport de l’école a tué un élève et en a blessé un autre.

Le lycéen Moussa Fofana, 18 ans, a été abattu dimanche soir sur le terrain de sport Underhill du lycée Columbia, a annoncé le bureau du procureur du comté d’Essex.

Le lycéen Moussa Fofana a été abattu dimanche sur le terrain de sport de son école Crédit : Facebook

Fofana et un autre étudiant étaient sur le terrain à Maplewood vers 21 h 40 dimanche lorsque des coups de feu ont retenti, frappant à la fois Fofana et un étudiant.

Le bureau du procureur a déclaré que Fofana était décédé sur les lieux environ 40 minutes plus tard.

L’autre élève a été touché à la jambe et a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin.

« Moussa était adoré et chéri au MMS », a déclaré Suzanne Fein, l’une des enseignantes du Maplewood Middle School de Fofana. « Notre communauté est dévastée d’apprendre cette perte tragique d’une belle âme. »

Aucune arrestation n’a été effectuée alors que la police continue d’enquêter sur la fusillade Crédit : WLNY

« Rien n’a plus plu à Moussa que la connexion humaine. Un étudiant qui n’est jamais allé sans un merci et un sourire aimable, reconnaissant envers tous ceux qui se sont engagés avec lui », a poursuivi Fein. « Une lumière positive dans notre monde s’est éteinte et nos cœurs sont à jamais attristés. »

Le directeur du lycée de Columbia, Frank Sanchez, a écrit aux enseignants au moment de la fusillade : « quelques-uns de nos élèves étaient dans une situation horrible la nuit dernière à Underhill Field ».

« On dirait qu’un étudiant est peut-être mort », a-t-il écrit.

Dans une lettre aux parents le lendemain, le surintendant, le Dr Ronald Taylor, a déclaré que la tragédie est difficile à comprendre.

« Cette calamité inconcevable est sans aucun doute un coup dévastateur pour nos étudiants, notre personnel et notre communauté », a écrit le surintendant, le Dr Ronald Taylor.

Aucune arrestation n’a été effectuée alors que la police continue d’enquêter sur la fusillade.