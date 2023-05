Une adolescente de 15 ans est décédée vendredi après être tombée de la terrasse d’une école privée d’Ayodhya, a indiqué la police. Le père, cependant, a affirmé que sa fille avait été violée collectivement avant d’être jetée de la terrasse.

La police a porté plainte contre le directeur de l’école et deux membres du personnel, dont le professeur de sport.

L’élève de la classe 10 a été convoqué par le directeur à 8 h 30 alors qu’il n’y avait pas de cours, a allégué le père de la jeune fille.

« J’ai été informé par le proviseur vers 9h50 que mon enfant s’était blessé après être tombé d’une balançoire », raconte le père.

« Quand je suis arrivé à l’école, on m’a dit que mon enfant avait été emmené à l’hôpital. Elle avait des marques de blessures sur tout le corps, ce qui n’est pas possible en cas de chute d’une balançoire », a ajouté le père.

L’étudiant a été transféré dans un autre hôpital et est décédé pendant le traitement.

Des images de surveillance montrent que la jeune fille était tombée de la terrasse du bâtiment de l’école, contredisant la déclaration du directeur.

« Ma fille en pleurs (à l’hôpital) m’a raconté que lorsqu’elle est arrivée à l’école, le directeur l’a remise aux deux hommes, dont l’un était le professeur de sport. Ils l’ont ensuite violée collectivement. Et pour cacher le crime , ils l’ont jetée par-dessus la terrasse », a déclaré le père.

Une affaire a été déposée en vertu de divers articles du Code pénal indien, y compris le viol.

« Samedi après-midi, sur plainte de la famille de l’élève, une plainte a été déposée contre le directeur de l’école, le directeur de l’école et un professeur de sport pour avoir violé collectivement la mineure, l’avoir assassinée, effacé des preuves et fomenté une association de malfaiteurs et également sous la loi POCSO », a déclaré le surintendant de la police d’Ayodhya (ville) Madhuban Singh, cité par l’agence de presse PTI.

Plus tôt dans la journée, l’autopsie a été réalisée et la jeune fille a été incinérée en présence de la police. Le père de la jeune fille accomplit les derniers rites.