Un étudiant de 13 ans meurt dans un bus scolaire après avoir passé la tête par la fenêtre et heurté un poteau

Les camarades de classe d’une fille au Brésil ont regardé avec horreur qu’elle a été tuée dans un bus devant eux alors qu’elle faisait ses adieux, selon un rapport.

Selon le média brésilien G1 signalé.

Selon des témoins, la jeune fille a passé la tête par la fenêtre du bus sur le côté gauche du véhicule alors qu’elle voulait faire signe à ses amis. Au même moment, le bus a fait une embardée par inadvertance contre un poteau du même côté où la fille pendait hors du véhicule, la tuant.

Le conducteur du bus a déclaré plus tard que la route, Rua Luiz Catarcione, était particulièrement étroite et qu’il a été contraint de s’éloigner d’un véhicule sur le côté droit du bus, le faisant entrer en collision avec le poteau.

Selon les médias brésiliens, les passagers ont rapidement informé le chauffeur, Nova Faol, que la jeune fille avait été touchée, et il a immédiatement arrêté le véhicule.

Fernanda a subi une grave blessure à la tête et était décédée avant l’arrivée des premiers intervenants sur les lieux, a rapporté G1. Nova Faol a rapidement alerté les autorités et la compagnie de bus.

Des témoins dans le bus et dans les environs immédiats ont confirmé les détails, selon le rapport.

Le Département de l’éducation de l’État de Rio de Janeiro a publié une déclaration pleurant la mort de l’étudiant.

« Le secrétaire d’État à l’Éducation regrette profondément l’accident survenu avec une étudiante du Collège d’État, le professeur Carlos Côrtes, dans le quartier de Catarcione, à Nova Friburgo, mercredi (16 août), lors de son voyage de retour », a déclaré le bureau d’État. dit.

Il a également mis en place une période de deuil de deux jours et les cours à l’école ont été suspendus les jeudi et vendredi 17 et 18 août. Ils ont repris le lundi 21 août.

« Seeduc compatit à l’immense douleur de la famille et lui a fourni toute l’aide nécessaire, ainsi qu’à la communauté scolaire », lit-on.

La compagnie de bus a déclaré que le chauffeur avait plus de 13 ans d’expérience.

Les autorités continuent d’enquêter sur l’incident. Selon le rapport, le chauffeur et la compagnie de bus coopèrent.

L’adolescent a été inhumé jeudi au cimetière de Trilha do Céu.

Il n’est pas immédiatement clair si quelqu’un sera inculpé en lien avec le décès.