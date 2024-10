Un étudiant d’App State réfléchit à la coulée de boue d’Hélène alors que les cours reprennent

BOONE, Caroline du Nord — Les étudiants de l’Appalachian State University sont de retour en classe après que l’ouragan Helene a emporté les routes de Boone et inondé une grande partie des logements étudiants.

Clegg Roe a raté de peu d’être enterré sous le désordre après que de la boue et de l’eau se soient précipitées dans sa chambre pendant Hélène.

« Vers 10h45, un glissement de terrain est tombé de la colline au-dessus de nous et a détruit ma chambre et mon porche », a déclaré Roe. « Nous avons donc tous attrapé ce que nous pouvions et évacué. »