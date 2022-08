Un étudiant construit une plateforme pour aider le monde à rester informé de la guerre en Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bernard Moerdler montre son écran d’ordinateur alors qu’une alerte de raid aérien apparaît.

“Lougansk est sous le feu en ce moment”, a expliqué Moerdler.

L’étudiant et programmeur de 21 ans a développé une plate-forme appelée Ukraine Sirens Alert pour tenir le monde informé de l’avancée de l’invasion russe.

Le système d’alerte avertit non seulement des missiles entrants, mais fournit également des données en temps réel sur les bombardements, les champs de mines et autres menaces qui pourraient affecter les civils coincés au milieu de la guerre. La plupart des informations sont collectées à partir d’informations gouvernementales, militaires et de source ouverte.

“C’est comme une pieuvre avec ses tentacules partout et rassemblant toutes les données en un seul endroit, afin que les utilisateurs puissent les trouver dans un endroit facile à voir”, a déclaré Moerdler.

L’idée du projet humanitaire est venue lorsque la Russie a commencé la guerre avec l’Ukraine fin février. La petite amie de Moerdler avait des membres de sa famille piégés dans le pays, cherchant désespérément des moyens de se tenir au courant du conflit au fur et à mesure qu’il se déroulait.

C’est alors que Moerdler a su qu’il devait faire quelque chose pour aider.

“J’ai vraiment compris que les systèmes là-bas ne suffisaient tout simplement pas et que je pouvais essayer d’améliorer quelque chose. C’est ainsi que j’en suis venu à créer le système lui-même”, se souvient Moerdler.

Ukraine Sirens Alert compte des milliers d’utilisateurs quotidiens qui comptent également sur le programme pour trouver des abris et des emplacements accessibles par Wi-Fi lors de leur voyage vers des endroits plus sûrs. Sur le site UASA.io, plus de 42 000 refuges ont déjà été cartographiés.

Grâce au site, les Ukrainiens peuvent s’inscrire pour recevoir des alertes par SMS et par e-mail, afin d’être préparés à l’arrivée d’incendies. Tout comme le système israélien d’alerte rouge, qui faisait partie de l’inspiration de Moerdler, les messages peuvent sauver des vies en cas d’urgence.

Alors que les attaques russes augmentent, le prix pour alerter les Ukrainiens par SMS augmente. Moerdler a lancé un GoFundMe pour aider à soutenir le projet.

“J’espère que nous sommes juste au coin de la paix et que le conflit est terminé.” dit Moerdler. “Mais jusque-là, je vais continuer, continuer à innover, essayer d’aider autant de personnes que possible.”