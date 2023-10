Un étudiant coincé à Dubaï pour avoir touché un garde a été libéré

Il est certainement temps de rayer Dubaï de nos listes de superbes lieux de vacances et de villes d’outre-mer que nous souhaitons visiter un jour. Cela ne ressemble tout simplement pas au paradis que nos réseaux sociaux prétendent être basé sur toutes ces histoires sur les Américains, en particulier les femmes de couleur, qui finissent par y séjourner de manière prolongée, non pas parce qu’ils ont passé de si bons moments, mais parce qu’ils ont violé la plus jolie des lois mesquines et insensées des Émirats arabes unis.

Selon Insider, 21 ans Elizabeth Polanco De Los Santos, étudiant au Lehman College de New York, ne faisait qu’une escale à l’aéroport international de Dubaï alors qu’il revenait d’Istanbul à New York en juillet. Ce qui aurait dû être une escale de 10 heures s’est transformé en un séjour de plusieurs mois derrière les barreaux après qu’elle ait été détenue pour—*vérifie les notes*— en touchant le bras d’un agent de sécurité, un « crime » pour lequel elle a finalement été condamnée à un an de prison.

« Elizabeth avait seulement prévu de transiter par Dubaï pendant six heures, mais elle y est restée des mois et a perdu 50 000 dollars en frais et en frais d’avocat », Radha Stirling, fondatrice de Détenu à Dubaï dit dans un déclaration . «On lui a maintenant annoncé qu’elle encourait une peine d’un an de prison, mais que si tout se passe bien, elle ne sera détenue que jusqu’à ce qu’elle puisse réserver un vol hors des Émirats arabes unis.»

Insider rapporte que la femme portait une ceinture orthopédique prescrite par un médecin et qu’elle l’a enlevée à la demande des agents de sécurité de l’aéroport. Lorsqu’elle a demandé de l’aide pour le remettre en place, car cela nécessite généralement deux personnes, les policiers ont dit non et lui auraient bloqué la sortie.

C’est à ce moment-là que les choses se seraient détériorées à cause d’une simple touche de Polanco De Los Santos.

À ce moment-là, elle a « doucement touché » le bras d’un des agents de sécurité pour qu’il puisse demander à son amie de l’aider. communiqué de presse depuis Détenu à Dubaï dit. Les fonctionnaires lui ont alors dit qu’elle serait arrêtée pour avoir « touché la femme douanière ».

Au cours du même mois où Polanco De Los Santos a été arrêté, nous avons signalé une situation similaire impliquant une femme noire de 29 ans. Tierra Jeune Allen de Houston, Texas. Allen a été arrêté à Dubaï après avoir commis le « crime » monstrueux de…*vérifie à nouveau les notes*– en criant après quelqu’un qui lui a crié dessus.

Elle a été arrêtée pour avoir eu une altercation verbale bruyante avec un employé de location de voitures agressif et a également été menacée d’une peine de prison. Insider a rapporté qu’« Allen a dû payer environ 1 300 dollars pour que l’interdiction de voyager soit levée par les autorités locales de Dubaï, qui l’ont arrêtée et détenue pendant des mois pour avoir « crié en public » à la suite d’un accident de voiture.

« Les citoyens américains doivent être conscients que Dubaï est un endroit dangereux à visiter », a déclaré Radha Stirling, de Détenu à Dubaï dit. « Tout pays où une simple allégation sans preuve peut entraîner une longue peine d’emprisonnement est un choix inacceptable pour les touristes, et Dubaï doit travailler dur pour mettre fin à ce type d’abus légal. »

Quant à Polanco De Los Santos, elle est enfin libérée et rentre chez elle.

Et même si elle est « ravie de retourner aux États-Unis après cinq mois d’angoisse », elle n’a toujours plus de 50 000 $ et fait face au traumatisme de cette expérience.