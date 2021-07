Le débat sur l’existence d’extraterrestres et d’êtres extraterrestres d’un autre monde, qui auraient visité la planète Terre à bord de leurs avions spéciaux identifiés comme des objets volants non identifiés (OVNI), intrigue l’humanité depuis longtemps. Et depuis que la marine américaine a déclassifié deux vidéos d’observations d’objets volants non identifiés (OVNI) capturées par des pilotes de la marine et publiées sur son site Web en avril de l’année dernière, le débat sur les OVNIS s’est intensifié.

Alors que de nombreuses personnes à travers le monde ont eu leurs observations présumées, la dernière à se joindre à la multitude de découvertes aussi étranges survient après qu’un étudiant du Devon a capturé des images de ce qu’il prétend être un OVNI qui a plané au-dessus de la mer pendant 10 secondes avant de disparaître, le choqué.

Selon un rapport de Mirror UK, Matthew Evans a repéré un ensemble de lumières vives dans une formation de forme triangulaire sur un objet non identifié alors qu’il regardait par la fenêtre plate du dernier étage la semaine dernière. L’étudiant a déclaré que tandis que l’objet s’élançait rapidement, il était « vraiment brillant » et restait assez longtemps dans le ciel au-dessus de la mer pour lui donner le temps de sortir son téléphone et de prendre des photos.

Il a mentionné que la fenêtre de sa cuisine donne une vue spectaculaire sur la mer et lorsque «l’objet» a traversé l’horizon, «Je n’ai pas pu m’empêcher de le voir», a-t-il ajouté. Il a également révélé que l’objet ne se déplaçait pas comme un avion ordinaire et qu’il « se déplaçait probablement beaucoup plus lentement » et qu’il montait et descendait, planant pendant environ 10 secondes, avant de disparaître.

Comme il ne savait pas ce que cela pouvait être, Evans a décidé de prendre une photo. « Je ne suis pas encore en train de perdre mes billes. Mais c’est difficile à placer donc je suppose que c’est un objet volant non identifié », a-t-il ajouté.

Notamment, l’observation d’Evans intervient la même semaine que le directeur du renseignement national des États-Unis d’Amérique a publié un rapport préliminaire tant attendu sur les ovnis, qui est maintenant appelé phénomènes aériens non identifiés (UAP). Le rapport rendu public le mois dernier confirme également que ces objets (UAP) ressemblent à des « objets physiques ». Le rapport cite également des responsables qui ont étudié plus de 140 observations militaires d’OVNI ou UAP et parmi celles-ci, une seule fois a pu être expliquée.

