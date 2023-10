Un étudiant américain libéré de détention à Dubaï

L’étudiante américaine Elizabeth Polanco De Los Santos a été libérée mardi de la prison de Dubaï après avoir été détenue pendant cinq mois parce qu’elle aurait touché le bras d’un agent de sécurité de l’aéroport.

« Nous sommes bien sûr reconnaissants qu’Elizabeth soit sur le chemin du retour, mais est-ce vraiment une fin heureuse », Radha Stirling, PDG de Due Process International, une organisation à but non lucratif axée sur une procédure régulière et des procès équitables, et Detained in Dubai, qui fournit des services juridiques. aide aux étrangers à Dubaï, a déclaré dans un communiqué de presse.

« Elle aurait dû être à la maison en mai », a poursuivi Stirling. « Au lieu de cela, elle a laissé les cicatrices d’une expérience incompréhensiblement traumatisante pour une jeune étudiante : elle a perdu 50 000 $ pour lesquels elle ne sera jamais indemnisée. En outre, elle a été reconnue coupable sur la base de simples allégations, condamnée à un an de prison, à une amende et à l’expulsion. C’est en soi une honte.

Polanco, étudiant en arts commerciaux au Lehman College, se trouvait à l’aéroport de Dubaï le 14 mai lors d’une escale entre Istanbul et New York. Lorsqu’un agent de sécurité de l’aéroport de Dubaï lui a dit de retirer un appareil de compression de taille qu’elle portait après une intervention chirurgicale, elle a tapoté l’arrière du bras d’un agent pour lui demander de l’aide pour le remettre.

Polanco a ensuite été arrêtée et « gardée dans la pièce pendant encore plusieurs heures » pendant que l’agent de sécurité de l’aéroport déposait une plainte contre elle, selon un communiqué de presse de Detained in Dubai. Le communiqué indique qu’elle a été « forcée » de signer des documents en arabe, puis de quitter l’aéroport. Lorsqu’elle est revenue à bord de son vol à destination de New York, on lui a dit qu’il y avait une interdiction de voyager à son encontre.

En août, un juge de Dubaï a condamné Polanco à payer une amende de 2 772 dollars. Entre-temps, elle a accumulé des frais juridiques et on lui a dit qu’elle serait détenue pendant un an, selon le communiqué de presse.

« Soit ils veulent qu’elle soit emprisonnée, soit ils veulent faire pression sur elle pour qu’elle leur verse une indemnité compensatoire », a déclaré Stirling. « Les touristes ont longtemps été exploités par les locaux qui cherchent à les punir et à les extorquer comme forme de revenu secondaire. L’indemnisation des plaignants ne fait qu’exacerber la situation. Le gouvernement de Dubaï devrait mettre fin à ce type de corruption en interdisant aux employés du gouvernement d’accepter des règlements à l’amiable pour les plaintes pénales. C’est trop incitatif pour les personnes en position de pouvoir, ce qui entraîne des incidents comme celui-ci qui nuisent à la réputation des Émirats arabes unis en tant que centre de transport et de tourisme sûr.

Un porte-parole du Département d’État américain a déclaré au HuffPost que l’ambassade américaine à Dubaï « a fourni une assistance consulaire cohérente dans cette affaire ».