Un étudiant américain identifié comme passager qui est passé par-dessus bord du plus grand navire de croisière du monde

Le passager qui est tombé par-dessus bord mardi à bord du plus grand navire de croisière du monde a été identifié par sa famille comme étant Sigmund Ropich, 19 ans.

Il est passé par-dessus bord du Wonder of the Seas de Royal Caribbean, au large de Cuba, au cours d’une croisière de sept jours au départ de Port Canaveral, en Floride, selon des responsables américains et un porte-parole de la compagnie.

Un porte-parole de Royal Caribbean a déclaré à Fox News Digital que l’équipage du navire avait immédiatement commencé à rechercher la personne disparue et travaillait avec les autorités locales.

L’individu qui est passé par-dessus bord a été identifié comme étant Sigmund Ropich, 19 ans, a déclaré un membre de la famille à Fox News Digital.

Savannah Ropich a déclaré à Fox News Digital qu’elle était en contact avec l’ambassade des États-Unis à Cuba, qui travaillait avec l’ambassade de Cuba.

Ropich a déclaré que les responsables cubains ne effectuaient plus de recherches en mer et avaient déplacé leurs recherches vers les côtes et sur terre.

Un porte-parole de la Garde côtière a déclaré à Fox News Digital que l’incident s’est produit au-dessus des mers territoriales cubaines et qu’ils ne mènent pas d’efforts de recherche et de sauvetage.

L’adolescent étant citoyen américain, les garde-côtes rencontreront le bateau de croisière à son retour dans le pays pour mener une enquête.

Ropich a déclaré que son frère était en croisière en vacances avec ses meilleurs amis, son collègue et la famille de son collègue.

« Sig est un enfant formidable. Il n’a jamais eu d’ennuis et n’a jamais causé d’ennuis. Très intelligent, il a obtenu des A en calcul/physique/gouvernement au lycée sans effort. Il est également étudiant et travaille aussi. Il est gentil, un enfant réservé et humble qui aime aussi faire rire les gens », a-t-elle déclaré. « Je l’appelle toujours le frère ‘Cool, Calme et Recueilli’. »

Une vidéo partagée par des croisiéristes sur TikTok montre un bateau de sauvetage près du navire de croisière tentant de localiser le passager qui est allé par-dessus bord .

« Nous avons effectivement reçu un rapport faisant état d’un homme à la mer. Nous avons ralenti le navire. Nous avons fait demi-tour et nous retournons à la position que nous avions à ce moment-là. Nous allons lancer des opérations de recherche et de sauvetage », peut-on dire. entendu dire à travers le système de sonorisation de la croisière.