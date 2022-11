Un étudiant accusé d’avoir tiré sur un campus du Nouveau-Mexique est libéré

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Un étudiant de l’Université du Nouveau-Mexique a été libéré de prison mercredi après avoir été accusé d’avoir comploté avec des amis pour affronter un basketteur d’une université rivale, entraînant la mort par balle d’un étudiant de l’UNM et la blessure du joueur. .

Un juge de district de l’État a rejeté une demande des procureurs de maintenir Jonathan Smith, 19 ans, en détention dans l’attente de son procès pour coups et blessures graves, complot et falsification de preuves. L’avocat de Smith a déclaré que son client n’avait pas de casier judiciaire et qu’il venait d’un bon foyer.

Les autorités affirment que le plan de vengeance contre Mike Peake, le basketteur de l’Université d’État du Nouveau-Mexique, a suivi une bagarre lors d’un match de football universitaire plus tôt cet automne. La fusillade s’est produite quelques heures seulement avant le début prévu d’un match de basket entre les deux écoles, et les autorités affirment que Peake aurait été attiré sur le campus de l’UNM à Albuquerque tôt samedi.

La police a identifié Brandon Travis comme l’étudiant de l’Université du Nouveau-Mexique qui a été tué par balle et accusé d’avoir planifié l’assaut contre Peake, l’attaquant de départ de l’équipe de basket-ball des Aggies.

Des documents judiciaires indiquent qu’une étudiante de l’UNM âgée de 17 ans a conspiré avec Smith, Travis et un autre jeune homme pour amener Peake sur le campus. Une fois là-bas, les hommes ont confronté Peake et Travis lui a tiré une balle dans la jambe. Peake a riposté, tuant Travis. L’adolescente fait face à des accusations de complot devant le tribunal pour enfants.

Les responsables de l’université ont confirmé mercredi que Peake, qui devrait récupérer, est toujours membre de l’équipe. Bien que Peake ait violé les règles du couvre-feu et le code de conduite des étudiants pour avoir emporté une arme à feu lors du voyage d’équipe, il n’a pas été accusé d’un crime.

Les responsables de l’Université d’État du Nouveau-Mexique ont déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que les étudiants-athlètes impliqués dans ce combat précédent avaient été disciplinés et que les responsables des deux écoles avaient discuté de la manière d’assurer la sécurité des étudiants et des autres fans lors des matchs de rivalité.

“Nous prenons ces événements très au sérieux et nous examinons tout ce que nous pouvons et devrions pouvoir faire pour éviter ce genre de choses à l’avenir”, a déclaré le chancelier du NMSU, Dan Arvizu.

Arvizu a été rejoint par le directeur des sports Mario Moccia et la doyenne des étudiants Ann Goodman. Ils ont tous parlé des attentes élevées envers les étudiants-athlètes et des valeurs prônées par les entraîneurs du NMSU.

Goodman a déclaré que la rivalité au Nouveau-Mexique n’est pas sans rappeler beaucoup d’autres à travers le pays en ce qui concerne l’athlétisme universitaire, et les combats qui éclatent lors de ces jeux ne sont pas toujours motivés par la rivalité elle-même, mais plutôt par autre chose.

Ce qui a déclenché la bagarre en octobre fait partie de l’enquête en cours. Pourtant, les responsables ont déclaré avoir discuté avec l’Université du Nouveau-Mexique des moyens de “baisser la température” afin d’éviter l’hostilité lors des futurs matchs entre les deux écoles.

Selon les données recueillies par les autorités de l’UNM et du NMSU, il est rare que des armes soient trouvées sur le campus.

À l’Université d’État du Nouveau-Mexique à Las Cruces, les responsables ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune arrestation impliquant des armes en 2021, une seule en 2020 et trois en 2019. Il y a eu 10 cas d’armes trouvées dans des logements étudiants à l’UNM à Albuquerque au cours des quatre dernières années, avec seulement deux en 2019 conduisant à une arrestation, une citation ou une convocation.

Susan Montoya Bryan, Associated Press