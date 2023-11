Un étranger visitera la Louisiane lors d’une tournée d’adieu | Divertissement/Vie

Sois prêt. Foreigner, ce titan du rock omniprésent, traverse une dernière fois la Louisiane.

Il y a de fortes chances que vous connaissiez beaucoup de leurs chansons, même si ce n’est pas le cas. savoir tu les connais. Traquant les ondes dans les années 70 et 80 – aux côtés d’autres géants comme Styx, Boston, Kansas, REO Speedwagon et. al – ils ont produit une série incessante de succès n°1 polis, puissants et tellement rock.

“Cold As Ice”, “Hot Blooded”, “Feels Like the First Time”, “Juke Box Hero”, “I Want to Know What Love Is”. Essayez simplement de passer quelques heures à la radio à succès sans tomber sur au moins un d’entre eux.

Outre le fondateur Mick Jones, le bassiste Jeff Pilson est le membre le plus ancien de Foreigner. Il a rejoint le groupe en 2004, mais dans une tournure improbable, un Mellotron cassé – un instrument électromécanique capricieux – l’a mis en contact avec le groupe des décennies avant qu’il ne devienne membre.