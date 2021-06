Un étranger offre des fleurs à un homme âgé marchant dans la rue, sa réaction est inestimable

Les vidéos de jeunes, d’animaux, de couples effectuant des activités insolites ont tendance à être plus populaires sur les réseaux sociaux lorsqu’il s’agit de créer du contenu « tendance ». Mais les personnes âgées ne sont pas moins non plus. Nous avons souvent rencontré diverses vidéos drôles, réconfortantes, mignonnes et bizarres de personnes âgées qui suscitent beaucoup d’attraction sur Internet. Et maintenant, une autre vidéo d’un homme âgé a laissé Internet déplacé.

Un utilisateur d’Instagram, Isaiah Garza, a partagé un clip sur son compte dans lequel il a arrêté sa voiture dans une rue et a offert un bouquet de fleurs à un homme âgé alors qu’il marchait seul.

Alors que le vieil homme prenait le bouquet de fleurs de Garza, il a immédiatement dit qu’il le donnerait à sa femme. Dans la légende, Garza a écrit que c’est ce qu’est le véritable amour.

Dans la vidéo, le vieil homme a informé qu’il était marié à sa femme depuis plus de 30 ans. Garza lui-même était ravi d’apprendre que le vieil homme pensait à sa femme en recevant le bouquet. Il a complimenté le vieil homme et a dit qu’il avait l’air génial. Le clip se termine par une réaction joyeuse du vieil homme qui crie: « Eh bien Wow, Wow, Wow. »

La vidéo, qui a été publiée il y a 3 jours, est devenue virale sur les réseaux sociaux et a rassemblé environ 1 lakh et 80 000 vues. Des centaines d’utilisateurs d’Instagram ont partagé leurs réflexions sur le geste de Garza et la réaction du vieil homme.

L’un des utilisateurs a écrit que Garza l’inspire à bien des égards. Un autre a écrit : « Vous renouvelez ma foi dans les humains. » Les gens ont également versé de l’amour sur la réaction du vieil homme à la réception du bouquet.

