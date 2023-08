Un étranger au bout du fil m’a donné de la force quand j’étais au bout de ma corde

Il s’agit d’une chronique à la première personne d’Helena Wiest, qui vit dans la vallée du Fraser en Colombie-Britannique. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, voir la FAQ.

Mon téléphone a fait retentir sa sonnerie d’appel d’oiseau, me faisant sursauter de l’enchevêtrement de pensées qui étouffaient la lumière de mon esprit. J’avais laissé un message à 8 h 54 aux Family Caregivers of BC, demandant en larmes à quelqu’un à qui parler.

Je ne suis normalement pas le genre de personne à décharger mes malheurs sur qui que ce soit, encore moins sur un étranger. Mais pendant 37 minutes, alors qu’une femme chaleureuse et douce nommée Sage est restée au téléphone, je me suis assise en pleurant sur le bord de la baignoire de la salle de bain et j’ai déballé l’histoire de prendre soin de mon mari bien-aimé dont l’état neurologique s’était rapidement détérioré au cours des deux dernières années.

Pendant des années, mon mari a eu du mal à être désorganisé dans le temps et dans l’espace, comme quelqu’un qui a un TDA (qui était un diagnostic précoce). Il avait perdu son pied sûr et facile, se balançant souvent lorsqu’il marchait à cause de sa démarche large et éprouvait divers niveaux d’urgence vésicale.

En 2011, une chute dans notre cuisine a finalement conduit à un scanner, qui a révélé qu’il avait des ventricules cérébraux extrêmement élargis remplis de liquide céphalo-rachidien qui ne circulait pas comme il se doit. Le diagnostic – hydrocéphalie à pression normale – expliquait la triade de symptômes affectueusement nommés « humide, loufoque et bancal » qu’il éprouvait.

Il a subi une intervention chirurgicale pour drainer le liquide dans son cerveau en 2011. Cela a stoppé d’autres dommages et apporté une certaine amélioration. Pendant 10 ans, nous avons bénéficié d’un sursis de symptômes importants. Puis quelque chose a mal tourné.

James Wiest a subi une intervention chirurgicale en février pour placer un shunt dans son cerveau afin d’aider à drainer l’excès de liquide céphalo-rachidien, ce qui a aidé à soulager certains de ses symptômes. (Hélène Wiest)

Là où il était autrefois vif et plein d’esprit, il a eu du mal à suivre les conversations et a mis énormément de temps à former des réponses alors qu’il cherchait des pensées et des mots insaisissables. James quittait rarement la sécurité de son fauteuil, marchant avec une démarche instable et étant sujet aux chutes. Avant d’aller travailler à la bibliothèque, je préparais des repas et les lui laissais. Il n’aurait pas été en mesure de traiter les étapes pour faire quelque chose pour lui-même et aurait faim à la place. Dans la peur, je lui ai acheté une adhésion à un système d’alerte médicale au cas où il tomberait alors qu’il était seul à la maison et aurait besoin d’appeler à l’aide.

Mon jeune mari de 60 ans n’était pas l’homme que j’ai connu autrefois. J’étais à peine dans la cinquantaine, censée être dans la fleur de l’âge, mais à la place, je gérais une crise de la vie que la plupart auraient à gérer à la retraite.

Sage m’a écouté pendant que j’avalais mon histoire de colère contre le système médical, contre mon mari et contre ma situation. Le chagrin de perdre des morceaux de mon mari jour après jour trouvait enfin une voix, mais pas encore la mienne.

Des années d’émotions contrôlées sont ressorties de mes sanglots tremblants lorsque j’ai entendu ses affirmations de mes efforts qui n’étaient souvent pas reconnus. Comment j’avais été forte pour gérer tout ce dont ma famille avait besoin de moi ; comment j’ai élevé notre fils maintenant âgé de 17 ans alors que je devais me sentir comme un parent célibataire; comment l’épuisement de chercher des réponses auprès des professionnels de la santé et de se sentir ignoré a dû être si décourageant.

Helena Wiest avec son mari James, à droite, et son fils Matt, à gauche, sur une photo de famille prise en mai 2021. Son mari, qui souffre d’un trouble cérébral appelé hydrocéphalie à pression normale, a vu ses symptômes s’aggraver au début de 2022. (Rachel Patterson)

Elle a fait place à la tristesse, à la peur et à la colère.

Elle n’a proposé aucune solution. Pas une. Sa voix était douce et douce, un peu comme la mienne l’est habituellement, offrant un réconfort de sa manière douce et rassurante. Même quand je me taisais, sa voix calme m’ancrait dans le présent.

Quand j’ai enfin pu respirer profondément sans frissonner, j’ai réalisé que ma tempête s’était calmée, du moins pendant cette heure.

Mon imagination imagine Sage avec des cheveux tombant sur ses épaules, des yeux ronds remplis de sympathie et une douceur sur son visage qui s’est ouverte sur le monde. Je suppose que vous pourriez dire que je pensais qu’elle ressemblerait à un ange, parce que pour moi, c’est ce qu’elle était : un ange au bout du fil.

Je n’aurais jamais pensé que je serais quelqu’un qui aurait besoin d’appeler une ligne d’assistance. Je croyais que j’avais beaucoup de soutien pour traverser n’importe quelle crise – des conseils, des groupes de soutien et certains programmes financés par la province pour les personnes atteintes de lésions cérébrales.

Helena et James Wiest le jour de son retour à la maison après son séjour à l’hôpital. (Soumis par Helena Wiest)

Mais l’anonymat et la liberté totale qui découlaient du fait de dire à un étranger de confiance mes pensées les plus crues et les plus vulnérables étaient comme faire exploser le rocher qui m’enfermait dans ma propre obscurité. Je ne verrais jamais cette personne, et j’ai donc parlé avec un abandon libre.

Depuis cet appel téléphonique avec Sage, j’ai appelé leur ligne d’assistance une fois de plus et j’ai pensé à appeler plus de fois que je ne veux l’admettre. La prestation de soins est un voyage solitaire, qui épuise vos ressources à tant de niveaux.

En étant capable de parler honnêtement et de manière vulnérable à un étranger au bout du fil, je suis ressortie en me sentant à la fois entendue et valorisée.